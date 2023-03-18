專訪｜Zpecial唔夠膽齋夾band　獲Dear Jane教路點捱：緣份到就得

Zpecial早年仍是獨立樂隊時，公司除4名成員（康聰、Mike、Tatming、Waiyin）外，就只得經理人以及監製。康聰說那時要兼顧埋約訪問、落廣告，甚至有時因資源問題，令不少作品無法面世。



去年加盟華納，下月將在麥花臣開騷， 可以說是一個成果展，緊張在所難免，幸好4子亦懂得自我調節:「有幾多個觀眾嚟都好，都要盡力表演，希望靠佢哋話畀其他人知有幾精彩。」



Zpecial透露下月演唱會的歌單有部分會是別人的作品，「啲歌都係陪住我哋成長，或者可以讓大家知道我哋有所改變。」而嘉已落實是MC張天賦。（劉智源攝）

Zpecial加盟華納的時間，正值疫情肆虐，但或許是人人在家工作，令更多人認識他們：「我哋嘅音樂project有啲題材都係源自疫情，而《深夜告別練習》都係嗰段時間出嚟嘅作品。雖然冇咁多演出，但又多咗人接觸我哋，算唔算賺咗？可能係蝕咗都唔定，哈哈！」康聰說以前「蚊形」公司，創作少不免會受資源所限，如今會被公司追歌，轉一個角度來想其實幾幸福，所以就算疫情期間沒有太多創作靈感，都會用盡辦法「交啲嘢出嚟」。「會痛苦、會悶，但點都要做，工作永遠都係有辣有唔辣。」

為夾Band而打兩份工，鼓手Waiyin坦言辛苦，但一切都是值得。（劉智源攝）

更何況他們是打兩份工，雙重嘅辣，Waiyin直言辛苦，但點都係值得：「大家都會攰，你要balance屋企人、伴侶、自己嘅時間。上星期見到同事排行程，開騷之前都冇假放，之後亦有其他騷，唔辛苦係假嘅，但如果唔鍾意音樂，都唔會入呢間公司，睇下你可以犧牲幾多。」如果要由低程度數起，Tatming認為是日頭返工，夜晚收工夾band，犧牲了休息時間，至於高級程度的話，Waiyin說：「屋企人生日去唔到食飯、屋企人有事入醫院你都去唔到幫手。」可曾被屋企人埋怨？他們都說自己比較幸運，並笑指「唔出聲就當係支持」，Tatming甚至懷疑屋企人至今仍然不理解自己所做的一切，但每次Zpecial開騷都會撐場。

去年底獲公司通知有得開騷 ，當時仍未有太大感覺，不過隨著日子迫近，康聰話終於有少少緊張:「好似咩都未準備好咁。」(ig圖片）

Tatming說不是沒有想過全身投入音樂事業，但畢竟夾band都要錢，所以只能維持現況。同公司嘅Dear Jane當年都係窮住夾band，無錢嘅日子索性留喺band房打機，Tatming說：「佢哋對我哋嚟講係好勵志，Jackal都有同我講以前點捱，原來大家都係咁頂住，佢成日叫我唔好諗咁多，出多啲騷、出多啲歌，緣份到就得㗎啦，我唔知佢hea我定點，但又真係幾啱。」

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