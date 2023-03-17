73歲曹查理罕西裝骨骨現身　髮量身形keep得好網友驚呼：單眼佬！

八十年代拍下無數經典電影的曹查理，近年返回內地，對上一次在港公開露面已是2020年擔任好友苑瓊丹主持的節目《開工大吉77》嘉賓。近日同樣身處內地的黃一山相約聚會，公開曹查理近況。



曹查理說在《警察故事》演反派是他的畢生代表作。 （電影截圖）

黃一山到深圳出席剪綵活動，同場更有好友李子雄及曹查理。現年73歲的曹查理穿起深藍色西裝同色領帶，舉起拇指搭著黃一山膊頭合照，無論身形與髮量都未有太大變化，不少網友對曹查理現身感到驚喜：「單眼佬！」、「霸氣壞人專業戶」。

黃一山到深圳出席剪綵活動，同場更有好友李子雄及曹查理。（微博：@黃一山）

曹查理曾在接受訪問時大談當年拍三級片往事。曹查理就話當年決定接拍三級片皆因條氣唔順：「當年我幾靚仔又高大啊，但成日都做奸嘅，處於半紅不黑位置，最紅反而係曾志偉、大口青，佢哋做晒主角嚟打我，我就一於去拍三級片，睇吓你哋敢唔敢！」又稱因為拍三級片連落後國家的人都認識他：「你肯定知道三級片皇帝就是曹查理，你一定記得我，全世界都記得我，連落後國家都看我的三級片，也都知道有曹查理這個人。」

曹查理演下不少經典電影，單眼佬一角太深入民心。（影片截圖）

翻查資料所知，曹查理從影而來就拍了超過40套三級片。參與過的三級片數量之多，令他與「賤」、「鹹濕」、「勢利」這三個詞語畫上等號。（《唐伯虎衝上雲霄》截圖）

2020年接受《香港01》訪問時，曹查理提到曾經跟旅行社合作舉辦「另類」旅行團，帶團友到日本與AV女星見面，吸引大批人前來報名，豈料政府旅遊局派人來警告他，幾乎令旅行社被釘牌：「下晝有幾個着西裝嘅人到場，係旅遊局嘅人，話『我而家警告你曹生，你而家係非法賣淫，你唔係帶人去旅行，係帶人去揾女人』。」還好曹查理沒有收酬勞才平安無事。

黃一山與曹查理合照。（微博：@黃一山）

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