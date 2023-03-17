吳鎮宇公開兒子達90KG慘遭威脅　Feynman︰我勸你睡覺別睡的太深

吳鎮宇曾於9年前帶同兒子吳費曼（Feynman）參加綜藝節目《爸爸去哪兒2》，令Feynman的人氣至今不減，在微博擁有96.9萬粉絲，備受網民關注。日前，吳鎮宇出席《英皇電影巡禮》時就出賣Feynman，向大家公開Feynman的體重！他報稱Feynman體重已達90公斤，身高182cm，他更透露兒子疏於運動，齋食齋坐，但目前正值發育階段，亦不敢鬧他。而身旁的任達華聞Feynman體重，笑言可做摔角手。

公開兒子體重。（VCG）

現年14歲的Feynman身高181cm，比媽媽高半個頭。（微博/@real吳費曼）

對於爸爸的爆料，Feynman都忍不住激動證清，他更曬出運動證據：「本來打算週五營業的可是現在我是真的服了🙏我現在基本上一天只吃兩餐也都跑步什麼無蒸魚我勸你睡覺別睡的太深。我只是前幾天運動會拉傷了所以這幾天沒跑。所以」言語間透露Feynman不僅嚴格控制飲食，還有好好運動減肥。那句︰「所以無蒸魚我勸你睡覺別睡得太深」，充滿威脅的語氣，實在太恐怖，看得出父子二人私下關係極好，似足朋友！

正在努力減肥中！（微博照片）

晒出自己運動的證據。（微博照片）

至於任達華笑言Feynman可做摔角手，Feynman就有禮貌得多，他回復稱：「謝謝華哥，我會替他完成他的夢想。」

亦有有禮貌的一面。（微博照片）

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