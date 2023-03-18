51歲朱茵現身葡萄牙素顏狀態震驚網民　揭5大秘訣保不老容顏

現年51歲的朱茵去年4月拍完電影《駐藏大臣》後，已近1年沒更新近況，最近有網民就在葡萄牙捕獲她與老公黃貫中，可見朱茵和黃貫中當天打扮得很輕鬆，無論樣貌和身材都維持得好好，對著鏡頭露出甜美微笑的她雖然臉上脂粉未施，但皮膚狀況仍相當好，雖然臉型較之前稍微變得圓潤，但依然是純天然女神。



朱茵的素顏和20年前幾乎如出一轍，絲毫不見歲月痕跡。她曾大方分享自己的保養秘方，為了保持容顏不老，肌膚白皙水潤，她亦下了不少苦功。

少女味十足！（網上照片）

秘訣一：獨家研發「美容水」

長時間工作熬夜，朱茵很常氣血不足，所以她研發了一道獨家的「美容水」，以龍眼乾、枸杞、菊花、紅棗加在一起喝，這道「美容水」不但可以明目美顔，還可以補血氣，常喝臉色也會讓氣色變得紅潤，是朱茵養顏美容的獨家秘方。

真係Keep得好好。（微博照片）

秘訣二：超重視卸妝

除了內調身體之外，外在的護理亦相當重要，想要護理好柔嫩潔白的肌膚，當然要勤力搽護膚品！朱茵即使當天工作再晚再勞累，都會徹底做好卸妝的步驟，然後塗上一整套的護膚品，以確保肌膚能夠有一整晚的時間去回復光澤，亦能夠避免任何細紋、色斑走上門來！

注重清潔！（微博照片）

秘密三：先吃菜再吃肉

朱茵雖然並沒有遵從全素食的飲食方式，但為了保持苗條的身形，亦會選擇多吃菜。進餐時也會先吃菜，等待飽足感產生之後，才進食肉類以及澱粉質，以確保能夠盡量減少澱粉質的攝取，避免身上的肥肉生長！

先吃菜很重要！（微博照片）

秘訣四：規律健康作息

充足的休息時間對於每一位女藝人而言相當重要，因此朱茵亦會好好地把握好日常生活中的作息時間。確保能夠建立出規律健康的生活模式，以好好調理身體，自然能夠保持紅潤健康的肌膚！

作息！（微博照片）

秘訣五：愛情滋潤 被黃貫中寵足28年

朱茵與老公黃貫中（Paul）於2012年結束17年愛情長跑，步入婚姻，雖然二人曾被笑「仙女嫁給窮小子」，但多年來人前人後都非常恩愛。朱茵曾強調時時保持健康心態也是保持青春的不二法門，凡事看開點、生活態度豁達一點，人自然就會變得很有氣色。而她當時也不諱言，戀愛以及親情的滋潤也是讓自己保持青春的原因之一，言談中幸福甜蜜滿溢。

超恩愛！（微博照片）

無變過。（微博照片）