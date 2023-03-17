與宋慧喬拍新劇《自白的代價》　韓韶禧霸氣表白：現在你是我的了

宋慧喬最近因Netflix韓劇《黑暗榮耀》話題不斷，出道多年人氣有增無減，穩坐韓國女神之位。觀眾對《黑暗榮耀》的熱情尚未減退，日前她與韓韶禧又在IG齊齊為新劇《自白的代價》宣傳，即刻引起網友轟動。



海報以黑白色呈現，宋慧喬與韓韶禧同着白色衫，做出對稱的姿勢，分別露出側臉，充滿故事性。在海報公開後，韓韶禧即刻到宋慧喬IG留言，表示：「現在你是我的了…」且沒有用敬語，霸道感呼之欲出。

韓韶禧在宋慧喬IG留言：「現在你是我的了…」引起網友轟動。（IG截圖）

其實以前韓韶禧就經常like宋慧喬的IG，但因為評論涉嫌，因此無法留言。在被宋慧喬follow後，韓韶禧終於可以「放肆」留言，更找到宋慧喬8個多月前為珠寶拍攝宣傳相的IG貼文，寫道：「我也是！！我也在這裡拍了照」並附上多個驚歎號，心情相當激動。

《自白的代價》講述美術老師「安潤秀」（宋慧喬飾）被捲入意料之外的事件，生活徹底顛覆，遇到有反社會人格的神秘女子「毛恩」（韓韶禧飾），雖被所有人畏懼，但她唯獨向安潤秀伸出手，並承諾為她帶來全新的世界，兩人惺惺相惜的故事。

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