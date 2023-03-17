Bob林盛斌貼氣派豪宅大門照　陳煒心心眼問：你又買大屋啦？

金牌司儀BOB林盛斌周身刀張張利，生意瓣數多多，身兼主持、演員及娛樂公司老闆，更開設連鎖便利店。婚後誕下四名子女的BOB，早已進駐九龍塘三層獨立屋，去年再搬到同區超級豪宅，近日又貼出豪宅大門照，莫非又搬大屋？？



Bob林盛斌年中接下不少工作。（IG@bob_lamshingbun）

曾被好友陳敏之爆身家起碼10億的Bob，試過年接過百場騷相當和味，近日貼出一張豪宅大門照，白色雙門設計樓底極高甚有氣派，從室內影出室外，屋外種滿樹木令人心曠神怡，Bob留言：「曾經有一段時間，間唔中就會揸架車周圍去，然後望吓附近嗰啲屋，跟住同自己講：『終有一日，住呢度！』信念，決定一切。」他又稱：「吸引力法則就係咁得意，只要你主動向宇宙要求，相信自己其實已經擁有，並且滿心歡喜地去接受，神奇嘅事，就會發生！」

去年Bob一家人搬離了住了大年的大屋。（IG@bob_lamshingbun）

連陳煒都留言問：「你又買大屋啦！」Bob親自回應《香港01》：「張相好耐㗎喇上年影，我冇再搬呀，只係突然有啲感覺，然後寫篇文。最近不約而同又有幾個朋友同我講自己生活得唔如意，咁我咪寫一篇正能量嘅文章，希望大家可以去構想一下自己想過嘅生活，俾啲目標自己去追。其實我講緊嘅唔係話一定要住喺邊，而係大家有冇構想下自己想過乜嘢生活，人生去到乜嘢嘅高度，包括自己嘅事業，關係，愛情等等，好多嘢嘅。然後又分享吓自己以前真係好鍾意揸住架車周圍去一啲好靚嘅地方，然後構想一下自己住喺嗰度嘅畫面，俾個target 自己。」

Bob林盛斌貼出氣派豪宅大門照。（IG@bob_lamshingbun）

連陳煒都不禁留言問Bob林盛斌是否又搬大屋。（IG@bob_lamshingbun）

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