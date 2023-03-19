名導演都喜愛少妻？　盤點7大例子有人相差31年

日前有內地傳媒就影到徐克與女友樂樂的最新近照，有眼利的網民就發現樂樂的肚子微微隆起，疑似懷孕，猜測兩人好事近。內地網即瘋傳徐克女友疑似有孕，更火速登上了微博熱搜第一位，引起了網民熱討。現年73歲的導演徐克於與前妻於2014年離婚，當年有傳是因為徐克的助手樂樂介入。徐克回復單身後，便與比他年輕30歲的女友樂樂正式拍拖，二人愛得纏綿經常形影不離，相戀多年至今感情穩定。

其實有不少導演在選女伴時，都選了有一定年齡差的女伴，以下立即為大家盤點！

陳嘉上

2020年，導演陳嘉上60歲生日，在微博出post感謝大家的祝福之外，更順便宣布喜訊，就是他的小女兒前幾天出世了。早年陳嘉上被發現與當時28歲的內地女星夏沫僑 (Jelly) 相戀，兩人相差30年，陳嘉上受訪時亦大方承認戀情，並透露和女友已拍拖了一段日子，他很感恩且珍惜這段感情。雖然兩人年齡相差三十歲，但並無阻他們的愛，兩人其後在香港正式入紙排期註冊結婚，夏沫僑原名張莉，擬結婚通知書上顯示他們報了同一住址，證明婚前已是同居的關係。

Jelly同陳嘉上年紀相差30年。(夏沫僑微博圖片)

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爾冬陞

2018年，當時60歲的香港金像名導爾冬陞（小寶），先後經歷過兩段婚姻，但最後都以離婚終結，而且一直未有生育下一代。2015年，小寶跟前妻分居後，遇上另一最愛，後來更為他帶來一份極大的驚喜，誕下一名女兒Teresa，當時已經2歲了。外界猜測，他的女友應該比他至少細20年。

囡囡當時兩歲大，至於Teresa一名，是取自爾冬陞外婆的名字，屬天主教的一個聖名。（相片由爾冬陞提供）

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