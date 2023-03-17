姜濤被指黑面唱《追》　本尊現身反擊：不要再這種話題傷害別人

姜濤前年在Music On The Road音樂會上，翻唱多位前輩的經典金曲。（資料圖片）

環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃向一代巨星Leslie張國榮先生致敬，MIRROR成員姜濤翻唱嘅《追》今日(17日)正式發布，不過網民反應兩極。

同日，有傳媒報道以「曾公然拍呢啲歌好老土」為題，姜濤轉軚翻唱張國榮《追》被喪插」為題，並加上姜濤2021年於《MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會上，曾唱出《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》及《追》等組曲後，他曾說出的說話：「頭先嗰啲歌以前我出首前係完全唔鍾意嘅講真，因為覺得好老土，但當入咗行之後、入咗呢個樂壇之後，我覺得有份責任將廣東歌帶出香港。所以我想藉住呢幾首歌同年輕人講，我哋永遠要向前輩學習，將佢哋精神傳承落去！」報道中，亦有姜濤當晚演出的照片，並指「眼神唔多順超」以及「唱到黑口黑面」

姜濤疑似用私人帳戶在雜誌的FB專頁留言回應後 ，獲過千個like。

早前曾表示減少玩社交平台嘅姜濤，喺報道出街後，姜濤用私人帳戶在傳媒Faecbook post上留言表示：「不好意思,我當時沒有黑面的去表演，我也很尊重這些歌曲，請不要再這種話題傷害別人。」之後又在IG帳戶的限時動態發文，似乎不憤被歪曲了當時獻唱的用意。