MIRROR推首支英文單曲《RUMOURS》　姜濤望先獲香港觀眾認可

MIRROR首支英文歌《RUMOURS》ＭV正式公開，女主角為譚旻萱。

MIRROR首度推出英文單曲《RUMOURS》，MV今晚（17日）上架，為突顯香港特色，MV分別在舊色理髮店、sky 100及香港大球場進行拍攝。MV中，12子統一以黑色西裝上陣，並周旋於女主角譚旻萱（Mandy）之間。其中一幕，Lokman、Alton與Mandy同時入場，眾人都忍唔住笑，原來係Mandy太高。

不少成員都係首次去到舊式理髮店，大讚十分有風格。

首次灌錄英文歌，Lokman坦言「幾好玩」，並透露聲樂教練不斷幫他們執口音，每當他們唱完一句，即時讚到天上有地下無；而姜濤表示唱英文歌時，感覺Ian的聲音最為自然，而Anson Lo則謂：「出道以嚟都未試過錄咁多英文字，好好玩！Andrew係錄開國際音樂嘅人，俾佢讚我英文好，令我好自豪。」而Jer亦感激Andrew的幫忙，他說：「佢喺美國有時差，每次都係凌晨4、5點起身幫我哋，好似未瞓醒咁，呢個係有啲好笑，但好開心可以同到佢合作。」

MIRROR對於進外海一事未有多想。

對於進軍海外一事，成員各有不同看法，Jer認為是一個很好的鍛鍊機會，而Anson Lo認為要達到國際性的標準很難，所以並不敢奢望太多，但求盡力做好。姜濤希望可以先得到香港觀眾認可，並謂：「海外觀眾係好長遠嘅事，等大家基礎好啲先再諗，而家唔諗太多。」Edan亦表示沒有太多進軍海外的想法，今次推出《RUMOURS》是想有多一機會令其他觀眾了解MIRROR。