「燒腩仔」羅梓龍變韓仔未算誇　盤點童星近況有人激似黃心穎

曾拍TVB劇集的童星羅梓龍今年已經20歲了，外貌更與昔日充滿稚氣的他完全不一樣，操出一身肌肉之餘還染了一頭淺金色頭髮。自小已經五官深邃的他，長大也零走樣，甚至蛻變成一位韓系美男子！

童星羅梓龍曾經參演《堅離地愛堅離地》、《My盛Lady》、《華麗轉身》、《逆緣》，還有電影《溝女不離三兄弟》、《12金鴨》、《你咪理，我愛你！》等等。

羅梓龍變咗韓系小鮮肉。（IG圖片）

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昔日童星「東東」張預東和「況復生」張國權（Daniel）今年聯手合作重出江湖，開設YouTube頻道大過戲癮。東東和Daniel在童年時期分別效力無綫（TVB）和亞視（ATV），前者是兒童節目《閃電傳真機》、《至NET小人類》的小主持，及後成為了一名專業配音員，專為金秀賢、岡田將生等頂級靚仔配音，至2021年1月離巢回復自由身，而Daniel則憑《我和殭屍有個約會》系列的殭屍仔況復生一角為人熟悉，他完成學業後未有重返娛圈，不但成為了名店Sales，亦與圈外老婆Freby結婚八年，名副其實是一名人夫。

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上年奧運大家非常關塗的劍擊港隊，其中一名是TVB童星出身的吳諾弘。現年22歲的吳諾弘學了劍擊多年，更休學專注向全職運動員之路進發，東京奧運是他首次代表港隊出戰的奧運賽事。

今屆出戰男子花劍團體賽事的四人香港代表包括（左起）蔡俊彥、男子花劍奧運金牌得主張家朗、吳諾弘及張小倫。（FIE Facebook專頁）

童星出身的吳諾弘曾拍過不少劇集，包括《酒店風雲》、《宮心計》、《On Call 36小時》、《巨輪》等，現在已成為獨當一面的運動健將！其實過往出產過不少童星，不論是拍劇、拍教育電視等等，有些人長大後已離開演藝圈，繼續為自己的生活奮鬥，有些則繼續在圈中發光發亮，更有人已揚威國際！

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