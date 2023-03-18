請1日假去旅行丨何沛珈李芷晴自爆曾肉帛相見？　泳池含淚訴心聲

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》，逢周四本周播出的「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）擔任主持。捽出萬年老泥？

昨（17日）晚一集，Roxanne、Stephanie繼續玩轉曼谷，齊齊租借泰服到鄭王廟影靚相。原來租泰服價錢相當便宜，一天價錢只需600至900泰銖，即約百零二百蚊港元，相當抵玩。打卡期間，Stephanie化身攝影師幫Roxanne影靚相，卻慘遭Roxanne嫌棄其影相功力，嚷着要導演接手拍攝，場面搞笑。去到曼谷當然要做Spa，Roxanne、Stephanie孖住晒玉背歎特色水果味精油Spa，其間兩人瘋狂鬥嘴，Stephanie笑言Roxanne的背脊捽出萬年老泥！

兩位靚女齊齊穿泰服，真係「水晶晶」！

昨晚另一亮點，是兩位靚女將化身一日女友，以男友視角方式和觀眾拍一日拖！Roxanne着到靚一靚化身性感小野貓，帶大家到有「泰國蘭桂坊」之稱的熱點夜蒲，暢飲特色蜜糖Cocktail的她，更親手餵觀眾飲埋一份，甜度爆錶。另邊廂，Stephanie化身文青女神和大家參觀曼谷設計周，影靚相打卡之餘，還對住鏡頭瘋狂撒嬌，大晒可愛一面。

唔要面瘋狂講價

兩人另外還到了夜市接受製作組考驗，就是只能花1,000泰銖、但卻要買齊10件手信，有選擇困難的Stephanie全程遊魂，Roxanne則出盡牙力係咁講價，場面過癮。Roxanne事後受訪時透露「1,000泰銖挑戰」十分難忘，她說：「因為要以有限嘅金錢去買到10樣嘢，我要好厚面皮地去瘋狂講價，同埋我哋係分開去拍攝，要令成個拍攝冇冷場，真係一啲都唔容易。」

節目尾聲，Roxanne、Stephanie齊齊換上泳裝，浸在泳池進行深度交流互訴心聲，其間二人均感觸至紅了眼眶，又邊說邊手牽手互相支持，場面感性。Roxanne哽咽：「我哋由《再競選》…（忍淚）我都入咗行兩年，我都未試過同一個女仔咁Close…未試過呢個體驗…」聽到眼濕濕的Stephanie則說：「可能大家都好大壓力，大家都覺得競爭對手嚟架喎，點樣做朋友呀，有時我都覺得你會唔會唔鍾意我呢？」

因是次行程成為好友的二人，日前齊齊開Live與觀眾互動，Roxanne驚爆二人會「肉帛相見」後，Stephanie隨即大爆Roxanne「浴巾」的秘密：「佢會著住浴袍周圍走！」Roxanne聞言反問：「有浴袍咁多呀？」Stephanie即再補充謂：「後尾就過份啲，但第一日未係好熟嘅時候，佢就咁沖完涼著住浴袍行出嚟，好彩你冇打開畀我睇咋。」

節目尾聲，兩人互訴心聲時場面相當感性。