Celine譚芷昀愈大愈靚轉新髮型秒變大個女　卻遭網民狠批老了10歲

有「小巨肺」之稱的譚芷昀(Celine)當年憑藉參加美國節目《全美一叮》一唱成名,眨眼間她今年已經15歲,由昔日的小妹妹長成了亭亭玉立的美少女,愈大愈靚女。Celine妹妹亦不時於IG分享她的生活點滴,讓大家見證住她的成長。月前她就分享了她到髮型屋轉換新髮型的靚相,同行還有她的妹妹Dion,兩姊妹一起轉新look。

Celine妹妹當年一唱成名。(網上圖片)

Celine以英文寫道:「today me and my sister got another new hairstyle. I particularly love this hairstyle omggg I am in love. What do y’all think of our hairstyles?(今天我和我妹妹轉了新髮型。我特別喜歡這種髮型,天哪,我戀愛了。你們覺得我們的髮型怎麼樣?)」看來她十分滿意自己這個新髮型。

Celine原本個髮型。(Celine ig)

相中可見Celine將一把長髮染了葡萄紫紅色並做了highlight,還set髦了,令她的樣子顯得比前又長大了不少,散發出陣陣少女味。不過有網民就認為她這個新髮型和髮色都過於成熟,看來比實際年齡成熟多了,好老積,並不襯她的年紀,甚示有網民表示:「個樣似老咗10年」。

