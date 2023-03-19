「牛咁眼」陳國權樣貌40年不變　《大時代》Frankie被認錯吳耀漢

出身於邵氏電影公司、活躍於80年代電視圈的陳國權，憑《貼錯門神》飾演「牛咁眼」一角而成名。陳國權雖然生得不俊俏，但「儍頭儍腦」形象入屋，拍過近百部劇集，直至1998年淡出幕前，北上發展擔任動作指導，但仍不時更新社交平台與粉絲互動交流，分享三代同堂的天倫之樂，閒時與好友相聚及外遊的生活照，過着寫意人生。

「牛咁眼」陳國權約好友張鴻昌和太保歎茶。（陳國權Facebook）

張鴻昌在《大時代》中飾演Frankie。（影片截圖）

陳國權日前在Facebook上載一張三人合照，相中除了太保外，還有消失於幕前一段日子的張鴻昌，陳國權留言道：「歎個下午茶！」68歲的陳國權樣貌和身型沒有太大改變，反張鴻昌白髮蒼蒼，雖然仍然有招牌「二撇雞」，但有網民竟然認錯他是吳耀漢。

陳國權憑《貼錯門神》飾演「牛咁眼」一角而成名，男主角係黃申元。（網上圖片）

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年約69歲的張鴻昌在70年代於佳藝電視出道，之後效力過麗的電視、無綫電視等多間電視台，擅長演繹奸人、富商角色。張鴻昌演超過40部劇集，包括在《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》飾演陸冠英一角、《雪山飛狐》飾演王劍英、《今生無悔》飾演阿龍、《大時代》飾演Frankie、《壹號皇庭V》飾演孫海基、《金裝四大才子》飾演九爺等，不過演出完《烈火雄心II》後，張鴻昌淡出電視圈，並移民澳洲首都坎培拉，但仍會不時返香港相約好朋友見面。