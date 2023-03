藝人魏浚笙(Jeffrey)近日成為了運動飲品的代言人,更成為香港的第一位男代言人,昨日(18日)Jeffrey 在社交平台上載了新廣告,廣告中他再次飾演學生,是繼《I. SWIM》後再次飾演學生。

魏浚笙(Jeffrey)近日成為了運動飲品的代言人。(影片截圖)

Jeffrey在片中大曬青春活力,穿上校服在校園奔跑,之後跌進游泳池中,最後在沙灘上奔跑及划艇,當中有不少Jeffrey濕身及穿上背心曬手臂的鏡頭。Jeffrey上載片段後寫下:「出發向夢想啟航,if you never try, you will never know. 過去不斷努力探索未知領域,一步一步接受挑戰。但一個人嘅力量畢竟有限,一大班熱血嘅隊友可以激發更澎湃嘅汗水力量,行得更快、更遠、更爽。由拍《I. SWIM》做余浪沖,到成為運動飲品嘅最強隊友,等我同大家一齊揮灑超乎想像嘅汗水力,全速向夢想前進!」

Jeffrey在片中大曬青春活力。(影片截圖)