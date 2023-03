「東涌羅浩楷」利愛安(Kirsten)在參選港姐時因造型似佛祖而爆紅,之後更簽約TVB做演員,首部劇集就是在《愛回家之開心速遞》中飾演傭人「Naomi」,而「佛祖頭」亦已經成為了她的獨特標誌。

Kirsten(利愛安)大變身。(節目截圖)

早前她在社交平台上載了最新的影片,可以見到她以新造型出現,她換上一頭又長又直的頭髮,片中她更穿上性感的吊帶背心現身,一改以往佛祖造型。利愛安十分自信地對著鏡頭擺動身體,她更留言:「Have you seen me somewhere before?Do I look familiar?You wanna dance?」不少網民大讚利愛安的新造型比之前好。