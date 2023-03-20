巴士埋站阿叔拒讓位少女唔敢落車　DJ樂宜：女仔要識保護自己

網上瘋傳一條「個阿叔恰個女仔特登唔讓個女仔落車」短片，片中清楚可見是事件發生在巴士上層車廂內，一名阿叔坐在一名少女的座旁，不過附近並沒有其他乘客。片中車長上前調停，不斷勸喻阿叔離座讓旁邊的少女落車。



阿叔覺得冇必要企喺身畀讓位畀女仔。（網上片段截圖）

車長勸喻說：「大家都係公民，就一就，讓下女仔嘛。」不過阿叔就因為不知名原因而拒絕，還十分據理力爭。他說：「佢而家驚咩嘢啫？我都冇非禮佢。」車長全程也保持得十分好禮貌，又說：「唔係唔係，我唔係呢個意思，大家就一就啫。佢（女仔）又驚撞到你。」這時候阿叔還十分堅持，又說：「唔緊要呀！我都唔怕俾你撞，咁驚做咩啫？」之後阿叔又打側身坐，說：「咁就咗畀佢，咁仲唔夠呀？點解要企喺身畀佢？佢大啲？武則天，女王？」車長回答：「唔係，大家就一就。」阿叔又說：「真係神經病！」車長回答：「真係唔好意思。」之後短片就中斷了。

車長勸喻無效。（網上片段截圖）

不少網友睇完片後就指摘阿叔行為欠風度，直言：「『驚我非禮佢？』又會自己講埋出口咁得意嘅。」更有人留言大罵：「呢啲人真係心術不正，唔知邊種臭花出呢啲咁嘅臭草出嚟，簡直千夫所指人神共憤。」也有網民分析：「後面大把位啦，係都唔讓人出，一定有企圖。」不過，也有人持相反意見，寫道：「正常坐出面嗰個都係拎一拎轉讓入面出㗎啦，唔起身有乜問題，入面嘅人通常都行到出來，好少話會特登企起身讓入面嘅人出，坐入面又大曬咩。」

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樂宜經常在社交平台大方曬性感照派福利。(IG@lok_lokyii)

一向以打扮性感，身材火辣以有名的DJ樂宜接受《香港01》訪問，她表示，如果遇到同類情況，會選擇直接走人。她說：「我成日都坐公共交通工具，但係冇遇過呢個情況。但如果遇到，我應該會用個袋隔住佢直接衝出去。」她直言，平日出門經常會坐地鐵，她說：「我係地鐵達人嚟，不過就唔多遇到呢啲事，因為我通常都係企角落頭，同埋我出街着到好宅，冇人會留意係我。」

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她也表示，如果女性遇到非禮或是相同情況的話要勇敢出聲。她說：「地鐵人迫情況梗有， 所以要識保護自己囉，起碼用手檔吓啲重要部位啦。真係有人特登摸，就要即時大聲講㗎啦，唔可以猶豫！」