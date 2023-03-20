王浩信上內地脫口秀爆TVB秘聞　大呻歌手轉演員「徹底無飯吃」

王浩信北上發展1年多，除了上綜藝《開播！情景喜劇》，又拍攝劇集《家有姐妹》，甚受內地觀眾歡迎，近日他上了脫口秀《今晚開放麥》，以棟篤笑形式大爆TVB秘聞，並說出中港兩地演藝工作的差異，更慨嘆由歌手轉型TVB演員後「徹底無飯吃」，王浩信北上發展，馬上變得大膽敢言。

王浩信自我介紹是TVB演員。（影片截圖）

近日播出的《今晚開放麥》，請到王浩信擔當脫口秀嘉賓，他開場不久，即說自己攞過兩屆最佳男主角，演過《盲俠大律師》(《踩過界》)、《法外風雲》、《反黑路人甲》，他說「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」

王浩信半開玩笑，說自己徹底無飯吃。（影片截圖）

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王浩信說香港媒體指他兩屆視帝，返回內地做「大咖」，在內地是指大明星，但廣東話的意思是「跑龍套」，當時他不知兩者分別，直接說內地一位前輩明星不是大咖，他才是大咖，最後被該名前輩拉黑了。其後節目播出了他在《名媛望族》及《法外風雲》，分別被劉松仁及謝雪心掌摑的片段，王浩信解釋因為劇本是寫摑很多巴掌，所以不可以借位，但能被前輩掌摑，其實是種「榮幸」、「享受」，確是意想不到。