24歲新人Byejack IG發文惹熱議　「唱歌要聽字正腔圓不如聽朗誦」

24歲男歌手Byejack（徐浩生）去年加入華納做新人，同門師兄弟有人氣歌手MC（張天賦）、湯令山（Gareth. T）、鄧凱文（moon tang）、張蔓姿、謝曉盈（Kiri T）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、LEWSZ等人。

華納請來香港著名黑白攝影師Simon C 操刀，從内到外進一步發掘八位歌手的獨特魅力。

Byejack一向非常敢言，近日因言論惹上是非。事緣2個月前歌手留香瓊於YouTube上載MV《火海》，有網友留言建議留香瓊應先改善咬字不清晰的缺點，有網友續留言指這是留香瓊唱歌特色，又以周杰倫作例，「唔同周杰倫講咬字？」

華納新人Byeback近日於社交網發表言論惹來熱議。（IG@byejackinorange）

Byejack近日於Instagram分享該則留言，並發文表示：「要聽字正腔圓不如聽朗誦唔好聽音樂啦」。Byejack言論引來網友熱議，有網友認為唱歌咬字清晰很重要，「聽唔明歌詞咁點解仲要聽廣東歌？」、「連你唱咩都聽唔到，咁我仲聽你D歌黎做咩」、「係咪以為自己係周杰倫？」

Byejack於IG發表言論。（IG@byejackinorange）

另外有網友則支持Byejack，留言表示：「其實vocal只係構成一段音樂嘅其中一部分，亦可以只係其中一樣instrument，佢嘅表達唔一定要只限於唱出歌詞，莫講話一定要字正腔圓」、「佢又講得啱，姐X（杰倫）都係冇人聽到佢唱咩都好紅」。

Byejack去年推出新歌《日出的缺口》，亦曾被批評咬字不清、捲舌音重和全喉音唱歌，歌藝未達部分網友標準。

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