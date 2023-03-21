黎燕珊單親媽直認重男輕女　為胡定欣平反：佢份人唔係咁惡

黎燕珊、陳樂榣（Alley）、黃健東、查小欣等昨晚（20日）在旺角出席食肆開幕活動，黎燕珊表示自己好喜歡吃，但會每日跑步半小時keep fit，她說：「持續咗10年，所以每次搬屋都一定要搬我部跑步機。」

無綫熱播劇《廉政狙擊》已進入結局周，談到群姐（黎燕珊飾）想同屠敏（胡定欣飾）母女相認的重頭戲，黎燕珊大讚胡定欣不愧為視后，好能帶動人入戲，她說：「佢投入得好嚴重，基本上未離開鏡頭都唔會散。」胡定欣曾被方力申笑指個樣好惡，黎燕珊合作後卻為定欣平反：「佢真係唔係咁惡，私底下人好好，完全冇架子、好專業，食飯又好照顧前輩，叫晒我『媽媽』，將來邊個娶到佢好幸福，但又唔係咁易有人襯得起佢，呢個年代做視后真係唔簡單！」

黎燕珊專登化老妝演《廉政狙擊》。（程嵐風攝）

黎燕珊與劉永離婚後，一手湊大一子一女。（黎燕珊微博）

黎燕珊覺得劇中覺得好似自己，她說：「我都係單親媽咪，又係重男輕女，所以演得好投入。我個女都知我重男輕女，但佢都好易細佬，好似最近裝修間屋，整到個仔將床短咗，佢成6尺咁高，原本將床有76吋，依家得番60幾吋，我即刻要師傅拆咗佢，我控制唔到呀，整到我間房點都冇所謂，但整到我個仔間房將床咁就唔合我心意。」

陳樂榣咖啡店遭人破壞：冇得罪人

同場的陳樂榣提到她開設的咖啡店早前遭人破壞，她表示沒有得罪人又沒有欠債，警方亦未能找出原因，她說：「有喺店舖加裝閉路電視及防盜，亦有叫員工保護自己，唔好硬碰硬，因為我啲員工都係壯漢同埋對公司好有歸屬感。」她指生意未有因為事件而受到影響，還計劃再開分店，她續說：「希望今年內開一至兩間，依家睇緊鋪，因為驚加租都要快啲落決定，亦有諗過將咖啡店同我間珠寶店合作開一間概念店。」

陳樂榣的咖啡店早前遭人破壞。（程嵐風攝）

衛志豪與一班有線舊同事相聚。（程嵐風攝）