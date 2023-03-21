巴士大叔拒讓少女落車掀熱議　古佩玲疑曾遭非禮 ：感覺屁股有嘢

日前本港社交平台瘋傳一段阿叔大鬧城巴的影片，有大叔坐正少女隔離座，少女欲下車竟堅拒放行，還發狂鬧喊少女，事件驚動司機上前干預，大叔反駁說：「佢驚咩啫，驚我非禮佢？我都唔怕畀佢撞，我點解要就佢」，引起網民不滿，直斥大叔色心起，有意搏大霧借機抽水。



Kelly今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

古佩玲（Kelly）今日（21/3）現身電視城出席無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動，她就事件接受《香港01》訪問時說：「我作為女仔，我係會覺得尷尬，因為巴士座位之間通道係好狹窄，如果女仔攝住過，就會有機會有肌膚之親，可能會有啲唔舒服，如果能夠讓一讓嘅話，可能另一個人行出嚟會舒服啲。（你鍾唔鍾意被人掂？）我唔鍾意。就好似我咁，平時搭𨋢嘅時候，人多擠迫時，有人要出嘅時候，我都會方便大家自己先行出𨋢，然後讓後面嘅人多啲空間行出去，避免不必要嘅身體接觸。（為免惹人誤會有意非禮，大叔選擇讓一讓會比較好？）肯定係啦！不過伯伯當時係唔係唔舒服，所以唔讓？呢個問題條片又睇唔到有。」

Kelly就事件接受訪問。（陳順禎攝）

Kelly亦透露曾搭乘巴士時，在人多擠迫情況下，疑遭人借機非禮：「其實嗰次喺企企吓，我係間唔中係會感覺到後面屁股好似有啲嘢，但我又唔知係咪因為人多，佢唔小心咁刮到我，變咗當時我係會有疑惑，究竟啱啱發生緊咩事呢？不過如果我確實對方企圖非禮我，我一定會出聲，然後報警，我係唔會因為怕尷尬而唔出聲。」

Kelly透露曾搭巴士時，在人多擠迫情況下，疑遭人借機非禮。（陳順禎攝）