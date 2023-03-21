《天國大魔境》下月登Disney+　Production I.G.幕後團隊榮譽製作

改編自人氣獲獎漫畫系列《天國大魔境》（Tengoku Daimakyo）的同名動畫，即將於4 月 1 日在 Disney+獨家首播！

《天國大魔境》由漫畫家石黑正數創作。

由漫畫家石黑正數創作的同名漫畫改編，《天國大魔境》以世界大災難15 年過後作背景，當時日本東京已經成為一個廢墟。在末日後遺的影響下，世界只剩下一少部份即將被遺忘的文明社會，而生活在其中的貴留子，突然收到了一個令她震驚的神秘請求：「把這個孩子帶去天國」，隨即信使便離開了世界。在沒有任何其他訊息的情況下，貴留子與小丸踏上了尋找「天國」的旅程，同時更要避開一種殺人怪物「Hiruko」，並展開大冒險。

小丸

《天國大魔境》雲集不少資深配音員，由曾聲演《Dr. STONE 新石紀》（Dr. STONE： New World）、《惑星公主蜥蝪騎士》（Hoshi no Samidare）的聲優佐藤元聲演「小丸」，《孤獨搖滾》（Bocchi the Rock！）、《Extreme Hearts》的聲優千本木彩花聲演「貴留子」，《殺手奶爸》（Buddy Daddies）、《秋葉原冥途戰爭》（Akiba Meido Sensou）的聲優山村響聲演「時男」。

貴留子

《天國大魔境》由《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）、《心靈判官》（Psycho Pass）及《排球少年!!》（Haikyu!!）動畫製作公司Production I.G. 製作，劇本由《Black Rock Shoot: Dawn Fall》的編劇深見真撰寫，森大貴執導。