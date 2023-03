《天國大魔境》下月登Disney+　Production I.G.幕後團隊榮譽製作

改編自人氣獲獎漫畫系列《天國大魔境》(Tengoku Daimakyo)的同名動畫,即將於4 月 1 日在 Disney+獨家首播!

《天國大魔境》由漫畫家石黑正數創作。

由漫畫家石黑正數創作的同名漫畫改編,《天國大魔境》以世界大災難15 年過後作背景,當時日本東京已經成為一個廢墟。在末日後遺的影響下,世界只剩下一少部份即將被遺忘的文明社會,而生活在其中的貴留子,突然收到了一個令她震驚的神秘請求:「把這個孩子帶去天國」,隨即信使便離開了世界。在沒有任何其他訊息的情況下,貴留子與小丸踏上了尋找「天國」的旅程,同時更要避開一種殺人怪物「Hiruko」,並展開大冒險。

小丸

《天國大魔境》雲集不少資深配音員,由曾聲演《Dr. STONE 新石紀》(Dr. STONE: New World)、《惑星公主蜥蝪騎士》(Hoshi no Samidare)的聲優佐藤元聲演「小丸」,《孤獨搖滾》(Bocchi the Rock!)、《Extreme Hearts》的聲優千本木彩花聲演「貴留子」,《殺手奶爸》(Buddy Daddies)、《秋葉原冥途戰爭》(Akiba Meido Sensou)的聲優山村響聲演「時男」。

貴留子

《天國大魔境》由《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)、《心靈判官》(Psycho Pass)及《排球少年!!》(Haikyu!!)動畫製作公司Production I.G. 製作,劇本由《Black Rock Shoot: Dawn Fall》的編劇深見真撰寫,森大貴執導。