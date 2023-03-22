69歲肥媽做追風少女坐旋翼機　半開放式機艙好牙煙網民睇到心驚

現年69歲的肥媽（Maria Cordero）活躍於各大社交媒體，經常曬出自己的日常生活以及教網民各式各樣的烹調手法。遊走於各個城市的她，最近在內地惠州遊玩，她上載了一條影片，帖文中寫道：「追風少女，活到老學到老。」、「去到惠州，梗係玩依個小型飛機（無封閉艙旋翼機）啦，其實一啲都唔驚，我都唔知第幾次玩㗎喇，都係一個幾好嘅體驗。」



肥媽坐小型飛機。（小紅書/@肥媽）

上機前，肥媽面無懼色。（小紅書/@肥媽）

影片中，肥媽心情興奮、滿心期待乘坐旋翼機，被問到會否感到緊張時，肥媽冷靜說道：「冇喎！」隨後更以輕快的腳步走向飛機旁邊，反觀她身邊的親友，每一位都感到擔心，當中一位更說道： 「阿媽，小心啊！」肥媽馬上回應：「啋過你咩，小心！」由此可見，雖然肥媽接近70歲高齡，但心境仍然像後生仔一樣年輕。

雖然在飛機上可以鳥瞰景色。（小紅書/@肥媽）

但係網民見到飛機沒有擋風玻璃就覺得好驚。（小紅書/@肥媽）

肥媽坐在半開放式的機艙中鳥瞰惠州靚景，相信別有一番感覺，快樂的時間過得非常快，不久見到她所乘坐的飛機降落，肥媽落地後並沒有出現腳軟的情況，反而意猶未盡表示：「今日飛得少時間啊，我諗住同啲孫過嚟學揸飛機，第日我哋喺度住、喺香港住、周圍住，咁就啱啦！唔揸車啦，以後揸飛機啦！」見到肥媽如此勇敢，網民紛紛留言表示：「真係好沙膽」、「阿媽好叻」、「好犀利啊！冇擋風玻璃睇到好驚」、「好鍾意咁樣嘅肥媽」。

肥媽落機後沒有腳軟。（小紅書/@肥媽）

反而非常興奮。（小紅書/@肥媽）