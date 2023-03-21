鄭明析性侵案今開審　五辯方證人全缺席　Maple下月3日上庭作供

JMS「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒一案今日（21日）下午於韓國大田地方法院進行第五次公審，早前有指受害人之一的方力申女友Maple（葉萱）會出庭作證，不過其實今日的審判本來就並未安排任何受害人出席，原先的安排是讓五名辯方證人出庭作證。然而，鄭明析方今日於開庭前，以「與被告人防禦權或公審中心主義宗旨不符」原因提出拒絕讓證人出席，因此未能進行證人審問程序。



Maple今日未有出席公審。（《以神之名：信仰的背叛》截圖）

據韓國傳媒報道，早前多名鄭明析方的辯方律師團隊辭職，今日只得兩名辯方代表律師出席公審，原本今日會為鄭明析方申請的證人進行審問，但辯方團隊最終拒絕讓已申請的證人出庭：「裁判部要求在三小時內結束所有證人審問的情況下，實際上在規定的時間內只能審問一至兩名證人，我認為這與被告人防禦權或公審中心主義宗旨不符。」辯方又指出「檢方證人都出來陳述，但排除被告人方的證人是不對的，至少有義務要申請15名證人，才能揭開真相並保障被告人的防禦權。」

鄭明析將於下月28日拘留屆滿。（Netflix《以神之名：信仰的背叛》）

Netflix早前推出以韓國邪教為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講到攝理教教主鄭明析性侵女信徒的事件，轟動全球。（Netflix紀錄片截圖）

鄭明析將於下月28日拘留屆滿，檢察部認為鄭明析方的辯方團隊有意圖拖延審判，又指出因為辯方證人大部份都已經在調查階段時通過檢方和警察進行充分的證人陳述，因此認為沒必要推遲審判去追加審問證人。另外，裁判部亦表示從鄭明析過去的行蹤來看有逃跑的可能，因此難以作出保釋的決定。

Maple將於下月3日到韓國出庭作證。（《以神之名：信仰的背叛》截圖）

裁判部將於下月3日下午二時傳召包括Maple在內的兩名受害人出庭作證，隨後再商議會否讓辯方證人出庭。