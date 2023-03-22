呂爵安長期收dm「問候」　被指炒CP黐住盧瀚霆：藝人預咗俾人鬧？

呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）因參演《大叔的愛》爆紅，並有「田牧CP」、「登神CP」（CP即Couple簡稱）等稱號，近日兩人一齊去日本拍戲，巧遇原版《大叔的愛》裡的「大叔」吉田鋼太郎廣告牌，於是影相留念，怎料有留言批評Edan：「唔好浪費時間喺度炒CP啦」又指他過度幻想、會影響到人等，結果Edan親自回應：「我係咪唔同得我朋友合照呀？」

Edan同Anson Lo巧遇原版《大叔的愛》影咗張合照，就被人話「炒CP」。（IG@edanlui）

Edan同Anson Lo被封「田牧CP」、「登神CP」。（電視截圖）

Edan昨晚開Live講足一小時宣洩情緒，一開始便說：「我額頭刻住3隻字『莫生氣』，咁啱搵到咁咁嘅filter，大家覺得我生氣，其實我係冇生氣。」Edan直言收到不少「問候」，亦不是第一次發生，苦笑謂：「都keep住係咁一段時間，逢親post佢（Anson Lo）都會收到好多dm，話做咩係咁黐、扮CP，講唔少。」

他直言最難以忍受是被hater 以「密友」形式「tag名」，他說：「我覺得好唔舒服係因為我冇得揀唔睇嗰個story。因為我撳咗嗰個掣，就只可以一路睇一路睇落去，唔會知下個story睇到乜嘢。『密友』即係set咗幾個人，甚至淨係得我。佢擺到明：我要『問候』你要你睇到，同時我都要睇到你睇到我『問候』你。好似被迫地俾人問候咁，逼住我去睇亦逼住我俾你知我睇咗。呢種關係…令我有啲唔舒服。」

藝人唔應該#食得鹹魚抵得渴

Edan密密飲水，扮到好激心，直言不可以當看不到：「好耐㗎喇，我不嬲都採取，算啦當冇睇到啦，但你點樣當冇睇到？你都睇咗，已經被重擊咗一下！」Edan覺得不可以硬食「炒CP罪名」，續說：「如果我真係做緊嗰啲嘢，你鬧我我都抵，問題係我唔係。」

Edan表示預了被人說「或者可能會話，你小器你嬲，或者覺得，你係咪俾人講中咗呀？」他希望扭轉一些觀念，並嘆一聲：「唔出聲就硬食，出聲就俾人話小器、俾人話嬲、話講中咗，咁其實我點都死㗎喎！」他亦預視會有報道刊登，但不認為做藝人要「食得鹹魚抵得渴」，他說：「藝人係咪預咗俾人鬧？俾人鬧唔可以講嘢？我覺得唔係。藝人都係人，啲人成日講食得鹹魚抵得渴 ，你預咗㗎啦做藝人 。」他更引用醫生等專業人士為例，收入高是否也是扺得渴要被人罵？！

Edan一開始就話自己有嬲。（IG@edanlui）

早前姜濤被指「黑口黑面」唱致敬歌曲，Edan亦戥對方不值：「如果硬食唔出聲，好多人會以為係事實，因為好多人都唔會睇內文，唔會睇返你之前啲嘢，唔會特登去消化。」他亦不會怕Hater或者謠言，希望人與人之間能彼此尊重，將心比己，一齊進步。而身為偶像，他覺得不一定要包裝自己，反而長遠見真心。至於被指不夠real，他笑：「你平時對住你阿媽你朋友對住你冇咁熟嘅朋友，對住你同事你老闆你都有唔同嘅面貌，我都唔會話我每一刻都係最real，一定有唔同程度嘅區分。對我嚟講，最舒服做自己、盡量唔好偽裝啲乜嘢，就係我嘅目的。」

但其實愈講愈激心。（IG@edanlui）