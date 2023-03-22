劉曉彤為仔女息影十幾年　復出拍YouTube教醫學常識外貌零走樣

劉曉彤（阿Belle）於90年代尾至2000年代活躍於無綫，多擔任劇集配角及主持，但自從小朋友出世後，就退出娛樂圈，專心做人母。不過，近日她就復出，進軍YouTube界，以「Belle醫醫姨」名義訪問不同的醫學專家，分享健康知識。見阿Belle雖然離開幕前十幾年，並且已有3個仔女，但樣貌都冇乜走樣。



劉曉彤（阿Belle）90年代尾加入無綫曾拍攝《美味天王》、《難兄難弟之神探李奇》、《妙手仁心III》等劇集，大多擔任配角，又在《歡樂今宵》扮鬼扮馬，靠不計形象做醜角入屋；另外，她亦有參與主持工作。04年，他與嚴姓商人低調成婚，出入都有司機接送，06年懷孕後她便退出娛樂圈，專心相夫教子，照顧3個小朋友，間中在網上分享美容資訊。

劉曉彤（左）在《歡樂今宵》扮鬼扮馬上位，建立諧星形象。（《歡樂今宵》截圖）

劉曉彤曾拍攝《美味天王》。（《美味天王》截圖）

阿Belle人緣極佳，家庭為重的她仍與多位圈中人熟稔，常與鄭裕玲、吳美珩、丘凱敏、顧紀筠等聚會，又跟何超儀、蘇玉華、王賢誌等相熟，並把合照上載到社交平台。值得一提的是，她早年曾被宣萱指「是非當人情」並因而反目，但其後兩人經溝通後已冰釋前嫌，並會相約見面。

劉曉彤與吳美珩、顧紀筠、曾反目的宣萱、丘凱敏及鄭裕玲不時見面。（Instagram：dumbelle323）

請睇阿Belle與圈中好友的合照：

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近日，Belle更復出做YouTuber，開設「Belle醫姨」Channel，講解醫學知識。「Belle醫姨」暫時有6集，阿Belle以主持身份訪問乳癌和骨質素鬆醫學權威，請專家解釋醫學謬誤、保健資訊等。

雖然Belle已息影多年，不過在鏡頭前仍表現自然，更難得的是她保養得宜，樣貌身形都冇走樣！她曾對傳媒表示，三個仔女目前已經去外國讀書，沒以前困身，可以抽時間拍片，又指自己不想跟時代脫節，所以想挑戰拍片，又認為雖然同樣是做主持，但跟以前做電視台也很不同。

Belle復出做主持。（YouTube截圖：Belle醫姨）