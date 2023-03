梁洛施低調返家鄉出身澳門名門不被承認　嫲嫲曾公開尋親望團聚

現年34歲的梁洛施(Isabella)自從為李澤楷誕下三子後,專心照顧三個寶貝仔,淡出幕前,直至近年復出拍戲,不時在社交平台分享近況。早前Isabella返到家鄉澳門,更在澳門旅遊塔前留影,戴上墨鏡的她身穿白色長袖T恤及牛仔褲,打扮樸素,身形一如以往纖瘦,不少網民都留言感嘆Isabella終於回鄉!



梁洛施(Isabella)低調返家鄉。(IG@isabella.leong)

在澳門出生長大的Isabella,爸爸Luis Alberto Marques來自澳門名門殷理基家族,家族經營業務包括啤酒、航空商務、紡織、工程建設等,資產豐厚。不過Luis Alberto Marques在Isabella出世後後不久便離世,有指Isabella與媽媽始終不獲殷理基家族承認,而梁媽媽一直努力賺錢養家,為了減輕媽媽的負擔,Isabella自12歲就開始從事模特兒工作,其後更被睇中加入英皇娛樂,正式進軍娛樂圈,憑電影《伊莎貝拉》獲「金紫荊」最佳新人獎及第27屆葡萄牙波圖國際電影節(Fantasporto)最佳女主角,星途一片光明。

Isabella憑電影《伊莎貝拉》獲「金紫荊」最佳新人獎。(視覺中國)

Isabella在拍攝《神鬼傳奇3》時與李澤楷拍拖。(視覺中國)

2008年Isabella被爆與李澤楷拍拖,並相繼誕下三子,雖然兩人在2011年分手收場,但有傳她獲得5億分手費及石澳「超級木屋」豪宅,生活無憂。多年來Isabella甚少提及爸爸及其家人的往事,但原來她的嫲嫲曾在2013年公開尋親,當時身在葡萄牙的Isabella嫲嫲Terry Marques Nolasco在Facebook留言:「Dearest Isabella… It has been a long time since we have had any news from you.(親愛的 Isabella,很久沒有你的消息。)」並表示希望與Isabella團聚,而她在接受傳媒訪問時更直言希望與孫女聯絡,全家都很掛念她,雖然尋孫心切,但她就自言會體諒孫女,由對方決定是否與自己聯繫。不過事隔多年,一直都未有Isabella與嫲嫲相認的消息傳出。