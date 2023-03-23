梁洛施低調返家鄉出身澳門名門不被承認　嫲嫲曾公開尋親望團聚

現年34歲的梁洛施（Isabella）自從為李澤楷誕下三子後，專心照顧三個寶貝仔，淡出幕前，直至近年復出拍戲，不時在社交平台分享近況。早前Isabella返到家鄉澳門，更在澳門旅遊塔前留影，戴上墨鏡的她身穿白色長袖T恤及牛仔褲，打扮樸素，身形一如以往纖瘦，不少網民都留言感嘆Isabella終於回鄉！



梁洛施（Isabella）低調返家鄉。（IG@isabella.leong）

在澳門出生長大的Isabella，爸爸Luis Alberto Marques來自澳門名門殷理基家族，家族經營業務包括啤酒、航空商務、紡織、工程建設等，資產豐厚。不過Luis Alberto Marques在Isabella出世後後不久便離世，有指Isabella與媽媽始終不獲殷理基家族承認，而梁媽媽一直努力賺錢養家，為了減輕媽媽的負擔，Isabella自12歲就開始從事模特兒工作，其後更被睇中加入英皇娛樂，正式進軍娛樂圈，憑電影《伊莎貝拉》獲「金紫荊」最佳新人獎及第27屆葡萄牙波圖國際電影節（Fantasporto）最佳女主角，星途一片光明。

Isabella憑電影《伊莎貝拉》獲「金紫荊」最佳新人獎。（視覺中國）

Isabella在拍攝《神鬼傳奇3》時與李澤楷拍拖。（視覺中國）

2008年Isabella被爆與李澤楷拍拖，並相繼誕下三子，雖然兩人在2011年分手收場，但有傳她獲得5億分手費及石澳「超級木屋」豪宅，生活無憂。多年來Isabella甚少提及爸爸及其家人的往事，但原來她的嫲嫲曾在2013年公開尋親，當時身在葡萄牙的Isabella嫲嫲Terry Marques Nolasco在Facebook留言：「Dearest Isabella… It has been a long time since we have had any news from you.（親愛的 Isabella，很久沒有你的消息。）」並表示希望與Isabella團聚，而她在接受傳媒訪問時更直言希望與孫女聯絡，全家都很掛念她，雖然尋孫心切，但她就自言會體諒孫女，由對方決定是否與自己聯繫。不過事隔多年，一直都未有Isabella與嫲嫲相認的消息傳出。