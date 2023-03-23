韓國性感IG女神Bora Kim香港拍片　低胸去尖沙嘴望海網民求偶遇

韓國模特兒Bora Kim（金寶拉）不論樣貌與身材皆是完美，有「零死角美女」之稱，早在IG吸引過百萬Fans！其實Bora幾年前開始已擔任觀光大使，來到香港不同地方拍攝及宣傳，近日她再貼上自己在香港10個景點的打卡片，靚到仙女下凡一樣，粉絲們都好想去偶遇女神。



Bora Kim（金寶拉）身兼健身教練、模特兒、YouTuber等，不但有零死角樣貌，連同均稱身材，被指活像動漫女神一樣。而且Bora毫不吝嗇展示極富線條美的身材，又拍片教大家做Gym，難怪IG坐擁百萬追蹤，每出一個Post都幾萬Like！

Bora Kim不論樣貌還是身材都十分煞食。（Instagram：wanna._b）

Bora早在疫情前已是觀光大使，多次呼籲大家來香港旅遊，21年她已曾經講過香港對自己有特殊意義，非常想念萬聖節擠擁的蘭桂坊、五彩繽紛的石澳和點心等，她又指每次來香港都覺得自己變成電影主角一樣，希望疫情盡快結束，第一時間來到香港旅行。

Bora幾年前已經在香港打卡。（Instagram：wanna._b）

如今Bora終於恨到，近日她先後張貼3條在香港的短片，第一段已是在金鐘五星級酒店身穿浴袍，大晒長腿用電腦的唯美片段；第二段則是在銅鑼灣電車路，微風吹過她的飄逸秀髮，仿如拍MV一樣。

Bora在五星級酒店著住浴袍，大晒逆天長腿。（Instagram：wanna._b）

至於第三段，Bora更先後換了旗袍、露背裝及低胸小背心等6套衫，遊走於灣仔天橋、尖沙嘴海旁、摩天輪、半山扶手梯、上環壁畫牆、香港文化中心、山頂纜車、凌霄閣、電車、鰂魚涌怪獸大廈等，每一幕都散發仙氣，粉絲大讚她拍得香港太美，把片段翻看100次都不夠，又表示很希望在香港偶遇她。

Bora Kim遊香港，一舉一動都散發女神氣息。（Instagram：wanna._b）

身穿旗袍的Bora，含情脈脈地凝視鏡頭，令人難以招架。（Instagram：wanna._b）

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