Vivian肥肥人約會去行山　著得少布無懼被狙擊：我又唔係著Deep V

YouTube頻道「艾力Eric」的艾力，經常拍攝約會系列，早前他的一條約會片就邀請到近日廣告界新寵Vivian肥肥人做主角，兩人首次見面就去行山，講到Vivian不時在社交平台貼行山福利照，又有許多網民批評女生行山著得少布，她對此就表示：「我又唔係著Deep V！」



艾力的網上節目《Have A Nice Date》早前請來近期備受網民追捧的Vivian肥肥人，Vivian主打「治癒系」上鏡笑容，加上不介意性感，近期於各大討論區中贏得不錯迴響，並深得廣告商喜愛，最近同期有四個廣告輪流洗版，人氣強勁。艾力本來極少跟第一次見面的女生去行山約會，但今次卻由山系女孩Vivian提出以「行山會友」，其IG亦不乏行山吸睛照。

Vivian與艾力首次約會就去行山，Vivian透露自己一個月會行兩次。

早前網上引發熱議，討論女生著得少布行山，甚至有人指這樣有違道德，而經常行山大派福利圖的Vivian，對此坦言：「好視乎著咩衫啦，若果就咁帶個Bra就當然誇張，我都接受唔到。但而家天氣熱，就咁著背心行山我又唔認為有咩問題，我又唔係著Deep V，甚至有啲運動Bra設計用綑綁、交叉帶，有啲似情趣感覺，其實我都接受唔到。」艾力亦深表認同：「唔通大熱天時行山要著潛水衣？當你眼中覺得有色情成份，係著嗰個有問題？定係睇嗰個自帶有色目光有問題？」

Vivian無懼被批鬥行山著得太少布，指自己著的只是運動裝。

請按下圖睇更多Vivian行山照：

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對於入行半年已接到不少廣告，Vivian自覺非常順利和幸運：「自問我樣子普普通通，比我靚嘅一街都係，有時我會問客戶點解會揀我？原來佢哋喜歡我有個性！」艾力在片中亦大讚Vivian是可造之材：「我哋拍片最緊要夠多反應，冇反應就真係唔知剪片剪咩好？而今日拍攝行山時間雖然短，而大家都睇得好有娛樂性，就知道肥肥人畀咗幾多反應出嚟，呢個亦係一個能夠娛樂大眾嘅好藝人材料。」

Vivian愈來愈多工作機會及廣告。

不過，原來Vivian入行初期一直都得不到家人支持，令她飽受壓力，她解釋：「當時我仲讀緊大學，家人初期會將我嘅工作同『𡃁模』掛勾，擔心我要為工作去陪老細，甚至要有潛規則先能夠上位。但其實我係拍電視廣告、平面廣告較多，都係好正經嘅工作。」直到近日家人從媒體甚至街邊廣告燈箱見到女兒，都十分驚訝，同時亦替她開心，開始相信女兒一直以來的堅持開始有成績，Vivian直言：「我見到佢哋由當初嘅反對，到今日會主動喺同事面前提起我，其實真係好感動。」Vivian堅信未來自己能繼續努力，以拍戲做演員成為下一個目標。

家人原本不認同Vivian做幕前工作，直至近來見到她的廣告，終於轉軑支持，明白她不是從事不正經的行業。（Instagram：fatfatpeoplevivian）