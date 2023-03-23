唐詩詠孖張曦雯睇展覽興奮打卡　52歲傅明憲久未露面略顯憔悴

藝術界盛事「巴塞爾藝術展Art Basel 2023」日前正式開鑼，大會今年恢復兩層展廳，吸引不少城中名人及藝人到現場先睹為快，包括梁朝偉、劉嘉玲、彭于晏、佘詩曼、甘比（陳凱韻）等等，而唐詩詠同好姊妹張曦雯（Kelly）都有去參觀欣賞。兩人在IG Post出不少打卡照，可見她們玩得非常開心，而同場還有久未露面的傅明憲（Gigi），相中所見，以瀏海造型示人的Gigi淡妝上陣，但眼袋明顯，略為憔悴。



+ 15

Gigi被外界封為「最美郭芙」.（影片截圖）

Gigi在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》，她在劇中飾演「郭芙」一角大獲好評，更被外界封為「最美郭芙」。1998年Gigi與比她年長11歲的海域集團主席葉劍波結緣，雖然Gigi的父母極力反對這段感情，但Gigi仍堅持並在拍拖一年多後步入禮堂，自此淡出演藝圈安心做豪門闊太，不過結婚8年後，葉劍波因涉嫌詐騙案隔年9月被捕，2008年Gigi對外宣布與正在服刑的葉劍波離婚 。2012年，Gigi被爆出與小11歲的富二代莊家彬交往，不過這段戀情亦無疾而終，莊家彬另娶他人。

Gigi與愛犬相依為伴。（IG@gigi_fifi_fu）

雖然感情落空，但Gigi亦不愁寂寞，身為圈中有名愛狗人士的她，大多數時間都與愛犬相依為伴，她更擔任香港愛護動物協會會長，長期關注愛護動物的工作。此外，Gigi亦不時與圈中好友見面，又會周圍旅行，熱愛潛水的她經常在社交平台分享海底奇觀，生活多姿多彩。不過現年52歲的Gigi近年因誇張大眼及超尖下巴而捲入整容疑雲，但她曾在接受《香港01》訪問時否認：「冇整過，冇啲咁嘅事，你哋快啲幫我澄清，我自己講冇用。其實我只係用咗個App嚟影相，係佢Auto影出嚟嘅效果嘅，我都唔知可以點調校。（你接唔接受到整容或者打針微調？）每個人嘅需要都唔同，我唔敢講，怕得罪人。（咁你自己呢？）我冇諗過。」至於是否P圖過度，Gigi說：「我唔會花時間P自己相，但係我會花好多時間執我喺海底影啲魚嘅相。」

Gigi否認有整容。（資料圖片）