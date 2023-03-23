AV跳唱女團BLACK DIAMOND正式出道　一位成員曾與何超儀拍港產片

AV女優轉型做女團不是新鮮事，最有名的就是已解散的「惠比壽麝香葡萄」，而近日亦有5位現役和已退役的AV女優組成全新跳唱女團「BLACK DIAMOND」，兩首新歌日前已推出，其中一位成員IG坐擁過百萬支持者，更曾與何超儀等合作過港產片！



日本跳唱新組合「BLACK DIAMOND」日前出道，5位成員有4位是現役AV女優，包括：橘瑪麗、乙アリス、佐山愛、百咲みいろ，但更值得留意的已引退多年的沖田杏梨！沖田杏梨有「人類最強Body」之稱，甚至曾為自己的乳房投保1億日元，她於16年引退，17年結婚生女後便決定將所有成人影片下架。

請按下圖睇5位成員大頭照及年齡：

+ 5

今年2月，沖田杏梨突然宣佈將有大事發生，原來就是加入女團，更名為「Anri」，以36歲之齡做樂壇新人！香港觀眾對沖田應該不陌生，因為她曾於14年接拍何超儀等主演的港產片《豪情3D》，於戲中更有露點戲份。她亦是隊中人氣最高的一個，IG有170萬訂閱，相信以其人氣和資歷，是團中的隊長角色。

沖田杏梨（右二）曾參演港產片《豪情3D》。（《豪情3D》海報）

BLACK DIAMOND以「黑鑽」為概念，亦象徵不屈不撓的女子精神，以成員加起來有950萬Followers為賣點。有網民對5位成員的組合感到意想不到，因她們年齡差頗大，沖田杏梨與年紀最小的百咲みいろ（21歲）相差16年。兩支單曲《Super Duper》和《Hungry Spider》已於前日同步推出，五位性感地又唱又跳，頗有韓團感覺，粉絲亦大讚驚喜，認為五女唱功比想像中好，更期待她們推出更多作品。

BLACK DIAMOND一次過推出兩首單曲。（YouTube@《Hungry Spider》MV）

五位成員在MV中又唱又跳，似要以韓國女團為目標。（YouTube@《Super Duper》MV）