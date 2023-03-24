傳何超蓮4月峇里大婚　預測「星級姊妹團」竟有鄧佩儀馬天佑被Out

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍2019年公開戀情，一直愛得高調。近日傳出何超蓮與竇驍將於下月拉埋天窗，定在峇里舉行半億婚禮，雖然何超蓮至今依然避而不答：「如果我有消息呢，就會同大家講嘅。（傳妳已結婚，是否屬實？）我而家未有嘢宣布，多謝大家等咗咁耐，有好消息會同大家再講。」但好姊妹蔡卓妍（阿Sa）就間接證實好友何超蓮是準新娘，更指有恭喜對方。

傳何超蓮與竇驍下月成婚。(VCG)

何超蓮與竇驍當年公開戀情一周年紀念。(竇驍微博)

李蘊 鄧紫棋（G.E.M.）

何超蓮一向人緣極好，私下與不少娛樂圈名人份屬好友，當中與李蘊和鄧紫棋（G.E.M.）更情同姊妹。三人相識多年，陪伴對方走過事業與愛情上的高低起伏。雖然李蘊於2015年與內地金融才俊結婚後定居廣州，但三人的閨密情並未受距離限制，何超蓮與G.E.M.早已成為李蘊女兒的契媽，並經常相約聚舊見面，見證李蘊子女的成長。所以，G.E.M.和李蘊必定是「星級姊妹團」中的核心成員。

三人情同姊妹。（IG/@laurinda_ho）

有傳G.E.M.擔任伴娘！（IG/@laurinda_ho）

Twins

Twins是何超蓮的偶像外，當中她與阿嬌（鍾欣潼）更情同姊妹，超蓮不但去Twins的演唱會撐場，還出席了阿嬌的婚禮，不少人都非常羡慕兩位女神級靚女姊妹情深！此外，何超蓮同阿嬌都擁有精緻五官，眼大大、鼻高高，更多次被指似樣，超蓮曾在抖音上載了一段影片，並寫道：「連我都覺得有點像鍾欣潼」，不少網民都表示認同！

似唔似樣？（IG/@laurinda_ho）

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JW（王灝兒）

何超蓮跟JW（王灝兒）同樣似足糖黐豆，JW與超蓮這對閨蜜在英國讀書時透過朋友介紹相識，漸漸由點頭之交變成知心好友。二人經常一同做慈善，JW大讚超蓮最講義氣，超蓮指JW很直接，不用猜測顧忌。

經常做慈善！（IG/@laurinda_ho）

薛凱琪

何超蓮和薛凱琪因新年時和一大班朋友齊齊玩「射龍門」，之後二人便開始相約吃飯去旅行，了解日深，朋友變好友，好友變知己。回想二人相處點滴，超蓮笑言：「其實未認識阿Fi前，覺得佢係女神，識落之後原來係女神經，冇包袱咁樣先夠真，所以我哋就可以咁friend。」

好姊妹。（IG/@physit）

馬天佑被Out

何超蓮與形象指導馬天佑向來老友鬼鬼，他們經常攬頭攬頸，表現「親密」，何超蓮更曾曬出在髮廊的洗頭照，她舒適地躺在椅子上洗頭，卻遭好友馬天佑「壓身」，兩人以女下男上姿勢受到不少熱議。而當年何超蓮與歌手吳克群分手一事，馬天佑表示早就知道，更謂歡迎超蓮回復單身行列。可惜，馬天佑日前受訪時，被問到好友何超蓮何時結婚？他認真表示：「其實我3年冇見過佢，而且我都冇見過佢個男朋友，因為我哋都好耐冇聯絡。」看來，二人的友情已不再。

二人曾非常大膽。（IG照片）

馬天佑表示近3年來，沒有和何超蓮聯絡。（陳順禎攝）

前華姐冠軍鄧佩儀

最令人想不到的是前華姐冠軍鄧佩儀同樣是何超蓮的隱世閨密，二人更曾一同到台灣睇演唱會，更不時參與朋友聚會。

與鄧佩儀亦好老友！（IG/@laurinda_ho）