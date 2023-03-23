隱形戰隊｜林子善扮阿旺超神似演技大爆發 　率先睇佢爆肌勁大隻

《隱形戰隊》昨晚（22日）播出第十三集，焦點落在文監製揚言要捧紅的林子善身上，對Shadow（劉佩玥Moon飾）很有好感的女女（林子善飾），得悉Shadow被「衰老竇」苛索再婚費用後，加上發現Shadow未來後母太後生有騙財之嫌，遂與Shadow夾計「嚇走」未來後母。

子善個造型好正，淨係個「反轉眼鏡框」，已經笑爆網民。

二人直闖後母與其母親歎茶酒樓，在未來後母面前演出「悲情大龍鳳」，全程「阿旺」上身的女女猛話要食魚翅，又不斷用玩具車騷擾Shadow、兼吵著要見未來媽咪。由於子善的戲中戲太勁，嚇得未來後母走夾唔抖，而子善將「道具眼鏡」反轉戴在頭上，絕對是神來之筆，網民都大讚精彩：「子善真係扮得好好笑，加埋佩玥真係好精彩」、「這套劇我覺得林子善很搶鏡」、「子善喺《隱形》好出位，演技大躍進，同劉佩玥好合拍」、「女女不紅，天理不容」、「睇一次笑一次」。

子善真係好入戲。

據知今晚播出的第十四集，子善將爆肌上陣大晒健身苦練多年成果，在官方社交網釋出的搶先睇預告片，滿身大汗的子善全程投入「健身晒肌」之旅，將「力的表現」展現得淋漓盡致之餘，近鏡更清楚看到他的胸肌極為發達，可以用「頂到上喉嚨」形容。子善屈機爆肌片一出，網民睇到嘩嘩聲：「肌肉靠堅持」、「使唔使咁型呀」、「操到咁弗唔係型男仲係咩」。更有網民為子善打氣：「林子善做戲好掂，無論做乜角色都冇問題」、「佢演戲愈來愈穩重，加油！」

真係大隻到爆炸。

劉佩玥讚爆林子善係超級暖男：佢直情當咗我係佢個女

其實早於劇集開拍前，子善與Moon這對CP已互笠高帽，相當有愛，Moon更對這位新拍檔讚不絕口：「其實今次係我同子善正式第一次合作，之前就算同劇但冇乜對手戲。我同佢拍嗰陣日對夜對，佢唔單止當我係阿妹，佢直情當咗我係佢個女，佢每一樣嘢都關懷備至到好窩心。」Moon更憶述指，子善曾向其爸爸發表「愛的承諾」：「有次我爸爸車我去拍攝現場，子善直情同我爸爸講：『Uncle我一定會睇住你個女，放心啦！』我真係好感動，佢唔係淨係得個講字，佢真係對我好好，非常之好，佢好care我感受，好尊重我啲意見，真係講講吓都想喊。」

力的表現。