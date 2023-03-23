與Serrini戴名貴珠寶閃爆出場　王菀之5月開騷壓力大到嘔

王菀之（Ivana）和Serrini今日（23/3）現身尖沙咀商場內的空中花園出席珠寶品牌宣傳活動，她們戴上戒指、耳環、手鏈，頸鏈等等的首飾閃爆出場。活動中，Ivana表示喜歡設計精細、優美又易襯的首飾，而Serrini則鍾情bling bling，形狀較特別的珠寶：「幻想自己係美人魚」，她又透露近期開始收藏畫作，下一步就會開始收藏珠寶。

Ivana和Serrini戴上名貴首飾閃爆出場。（梁碧玲攝）

她們接受訪問時，被問到身上首飾總值是否夠買一層樓時，Ivana笑言：「止唔止一層樓呀，睇下咩呎數。（Serrini：應該唔止，我哋兩個係無價寶嚟）」。至於會否叫老公送贈首飾，她表示：「時代女性，自己喜歡嘅嘢自己負責。」而有意收藏珠寶的Serrini續說：「新時代女性可以自己買嚟儲，當然自己收返嚟都得。」她透露即將搬屋，近期要努力接Job賺錢。

將於4月1日西九音樂節，以及5月舉行個人騷的Ivana坦言壓力大到嘔。（梁碧玲攝）

將於4月1日西九音樂節演出，以及5月舉行個人騷的Ivana坦言壓力大到嘔：「有一日朝頭早嘔，嘔咗半個鐘，我有話畀Eric聽，佢話可能食咗個木瓜，之前一日食咗個太大嘅木瓜都有可能，但我自己覺得係壓力。」找到方法抒壓嗎？她直言：「逃避可恥，但真係冇用，要快啲完成就會冇咁大壓力，壓力係自己畀自己，仲有一個禮拜Deadline，而家腳都震緊。」

Serrini早前為ViuTV拍攝的旅遊節目《條女飲到不列顛》快將播出，她笑言拍攝期間不停飲酒，被問到有沒有艷遇時，Serrini反問：「拍節目有冇艷遇呀你話？阻住晒，哈哈。」身旁的Ivana更自稱「酒筲箕」：「但係我唔飲酒嘅，呢個係可以並存，我唔飲但係好飲得，我覺得呢個係天生，成個家族都係。」

Serrini笑言幻想自己是美人魚。（梁碧玲攝）

另外，Serrini將會擔任許冠傑（Sam）演唱會嘉賓，她坦言好緊張，希望不要辜負父母的期望：「佢哋舊年嚟睇我做人哋演唱會嘉賓，佢話你哋都唔搞笑嘅，佢嚟係想睇Variety Show，我喺呢個家庭長大，所以好大壓力。」她更笑指會帶全家人一齊睇騷，至於會否幫爸爸拎阿Sam的簽名和合照？Serrini直言：「你唔好講呀，一陣托我搵就好尷尬啦喺後台，平時我就拒絕簽名同合照，但係而家喺度搲人簽名同合照。」