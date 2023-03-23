與林峯合作最難忘《歲月風雲》狂吻場面　佘詩曼：路人看到超尷尬

林峯同佘詩曼最近擔任內地真人騷《我們的客棧》飛行嘉賓，重現劇集經典場面，引發回憶殺，事後兩人還作客《客棧嗆嗆cei》Chill Chat，大談相識經過及拍戲難忘場面等。



阿佘透露，第一次同林峯見面是因為訪問：「第一次見他的時候他訪問我，他那個時候是主持，然後我們在化妝間外面經過，他訪問我。」林峯補充道：「應該是千禧年，那時候我是做一個普通話頻道的娛樂主持，先去實習，還沒到戲劇組。」回憶當年對阿佘的初印象，林峯直言：「很緊張，哇，明星！因為那時候她已經拍戲了。」而現在對彼此的印象，阿佘則笑指：「很差！」

阿佘笑指現在對林峯印象很差。（視頻截圖）

在無綫多年，林峯與阿佘合作過《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》、《使徒行者》，提及最難忘的瞬間，兩人都一致認為是《歲月風雲》的電車場景，林峯表示：「我們拍的時候大馬路上很多人，夜戲，我們就在一個沒有頂的兩層電車，兩邊都是樓，下面街道都是人，在市中心這樣穿梭。但是那場戲，是她要不停地狂吻我。」阿佘續指道：「因為我很貪錢的，然後他就是耍我，知道我貪錢，但是那個時候他也喜歡我了。然後他就說，如果你親我一口，就給我多少錢，主要拍攝過程特尷尬，下面的路人只看到我們兩個人，看不到鏡頭，就以為我狂親他，兩個人穿得很漂亮，然後就『哇佘詩曼、哇林峯、哇錫佢呀、哇咀佢』就狂親，我就特尷尬，然後導演沒喊停，又不敢停，超尷尬的。」

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自從合作完《使徒行者》後，林峯同阿佘成為劇迷公認的「熒幕情侶」，且希望兩人可以再一起拍劇，對於新戲想挑戰什麼人物關係，林峯就即刻打趣道：「母子」，阿佘聞即色變，不甘示弱回應：「我一定會欺負你女兒的，我捏她的臉。」非常搞笑。

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