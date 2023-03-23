波波緊身衫都被搶鏡！　6號拍片現江嘉敏白滑大腿：個大脾好大

《健康必殺食》TVB節目由《健康必殺食》由陸浩明（6 號）、鄭衍峰（Leonard）擔任主持，馮盈盈、江嘉敏、陳嘉慧、何依婷、邵初、梁凱晴、黃美棋、林秀怡、林鈺洧、吳紫韻、鞏姿希、陳詩欣、林凱恩、黃頌明等則擔任嘉賓主持，每集按照不同主題推介健康美食，輪流利用主題食材炮製「必殺」美食。



今日6號在社交平台post出一段片，相信是眾人等開機時休閒的時間，片段一開頭6號後面站著波波（黃婧靈），本來波波著住白色緊身衫踎低身已經好搶眼，但6號鏡頭一轉，影住將雙腳放在椅上的江嘉敏，焦點立即被她搶去，事關江嘉敏的短褲實在太短，一雙白滑大腿展露人前，連6號也忍不住說：「江嘉敏個大脾好大，個大脾大到你睇吓，廢事令你走光。」

本來波波已經好搶鏡。（影片截圖）

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其實兩人私下老友鬼鬼，相當玩得，早前一集江嘉敏、邵初及黃頌明齊齊搵飲食良方幫觀眾健脾去濕，江嘉敏跟6號期間則不停互窒搞氣氛。當江嘉敏解釋生薏米最適合煮成去濕消腫的薏米水時，6號竟開玩笑指江嘉敏「陰氣重」：「果然係消腫KOL，咁你要食多啲，平時你陰…氣，呀唔係，係濕氣重，所以食呢款薏米最好」，搞到江嘉敏笑住話想出手打6號兼掌嘴，氣氛熱鬧。