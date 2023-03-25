專訪｜方皓玟5月開騷體重創新低　大方回應感情狀況：鍾意就去！

兩年前的《Lost n Found》紅館演唱會，講述的是由黑暗到光明、失去到復得的故事，經歷過失去和低潮，更讓人學懂活在當下。「活在當下」既是方皓玟（小明）現時的生活態度，亦是將於5月舉行的《Katch Our Life方皓玟音樂會》個唱主題。小明坦言今次的音樂會沒有高深、複雜的故事，只是單純地希望入場觀眾玩得開心：「人生最緊要係開心，希望大家睇完騷可以放低生活上嘅壓力。」



小明希望觀眾可以「關掉手機」，先Enjoy the show。（梁碧玲攝）

經歷過失去學懂活在當下 希望觀眾關掉手機Enjoy The Show

有別於兩年前故事性較重的《Lost n Found》演唱會，今次的音樂會以國際視野的概念為主，亦將小明心中所想的的畫面呈現於樂迷眼前：「佢唔係好港式化嘅音樂會，外國感覺會強烈啲。舞台設計、舞蹈員嘅選取、舞蹈編排、歌曲嘅Rearrangement，成件事係概念化嘅東西。希望大家睇完會好輕鬆、好開心，好好玩。唔係一個語重心長要講啲咩訊息嘅騷，純粹好睇、開心嘅一場表演。」

音樂會主題為「活在當下」，小明坦言當經歷過失去，就會學懂真正的活在當下：「所有嘢都冇必然，冇必然時，當你遇到一啲人同事，就要當下去珍惜佢、去享受佢。如果要送一句畀嚟睇騷嘅朋友，就係『關掉手機』。睇咗騷先，唔好打卡住。」

小明坦言當經歷過失去，就會學懂真正的活在當下。（梁碧玲攝）

花半年時間重組身形 創體重新低只得99磅

雖然距離音樂會還有兩個月的時間，不過小明已經密鑼緊鼓籌備中，由練聲、排舞以至身形上的管理都不容忽視：「跳舞唔係自己強項但又鍾意，唔叻又要跳，希望帶到新嘅氣氛畀大家...Fitness方面都用咗6個月時間去重組身形，步入一個Fit嘅狀態去應付呢兩場騷，而家狀態係比兩年前紅館時更加Fit。」

一星期操肌兩至三日，加上飲食上的嚴格控制，她非常滿意修身成果，更創下體重新低：「從來未試過咁輕，衝破咗極限，而家係99磅，正常磅數係103、104磅...拍咗個MV見到啲相，就覺得所有嘅掙扎都係值得，做完呢個騷會即刻食番個沙爹肥牛鍋，同去打邊爐。」

小明深信好作品會為自己說話。（梁碧玲攝）

談到與仔仔的相處方式，小明形容像Best Friend，又像戀人。（梁碧玲攝）

輕鬆面對疑遭港台杯葛傳聞 深信好作品會為自己說話

談到疑遭港台杯葛，令其歌曲未能入圍《十大中文金曲》的傳聞，小明先跟記者確認疑「被杯葛」的歌手名單，當得知有林家謙、許廷鏗和RubberBand後，她笑說：「但呢堆係我最鍾意嘅歌手，假如真係杯葛，咁點解杯一啲我最鍾意嘅人，呢個其實係咪一個反面讚賞嚟㗎呢？」

她亦深信好作品會為自己說話：「而家嘅渠道實在太多，如果作品夠好嘅話，唔需要特定某個平台去幫你說話，佢自然會說話，所以我Believe in做好自己本份就夠啦，其餘可唔可以去人哋嘅節目、頒獎禮，我都覺得冇咩所謂，有得上又OK，冇得上又唔Mind，都係做返自己嘢。」小明更搞笑指：「如果佢哋真係有杯葛我，我希望佢哋唔好杯葛我，因為我啲歌其實都幾好聽，哈哈哈。」

堅持做自己從來不易，小明直言只要夠鍾意就不用介懷別人的想法。（梁碧玲攝）

堅持做自己喜歡的事 無需介懷外界批評

堅持做自己從來不易，尤其是當外間有很多反對聲音時，小明直言只要夠鍾意就不用介懷別人的想法：「做音樂又好，做人又好，自己鍾意就得㗎啦。女仔要記住『你係得嘅』，每當受到外間質疑，你記住呢一句會幫到自己好多。」

做自己喜歡的事是小明的生活態度，縱然可能會受到外界批評，她都認為與自己無關：「唔知點解EQ好高，動唔到我真氣。所謂嘅Bad Comments，如果人哋講嘅係事實，你又冇嘢好嬲，如果佢講嘅唔係事實，就更加冇嘢要嬲，結論係，佢講嘅係唔係事實都冇嘢好嬲，我就係懷住呢個信念向前行，做自己鍾意嘅嘢就OK。」

做自己喜歡的事是小明的生活態度，縱然可能會受到外界批評，她都認為與自己無關。（梁碧玲攝）

音樂回歸情歌 大方分享感情狀況：我遇到啱就會去

至於今年的音樂大計，小明透露會回歸情歌：「好多年冇唱情歌，講社會、家庭，小朋友講得多，我覺得情歌係不可或缺，任何年齡嘅人都需要情歌，今年會寫返多少少情歌。希望有多啲愛情作品出現，我覺得好玩，有唔同類型嘅情歌出現。」

小明於兩年前宣布與日籍丈夫離婚，婚姻階段上的轉變會成為她的創作靈感嗎？她大方回應現時的感情狀況：「而家好Welcome再去拍拖如果遇到啱嘅話，都係嗰句，鍾意就去，如果我遇到啱就會去，你哋睇住我去啦，請大家送上祝福。而家我物色緊，有再同大家分享。」

Make Up: YannesLee@ndnco.

Hair: Jimmy White@INDULGENCE

至於今年的音樂大計，小明透露會回歸情歌。（梁碧玲攝）

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