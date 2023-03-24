洪永城想培養1歲女兒做語言天才：我講廣東話，老婆講英文

洪永城今日（23日）與一班小朋友出席真人騷《成人教科書》的記者會，一同探討男女、生死、你我和美醜等課題，他坦言雖然今次以「教師」身份去教導小朋友，但同樣亦令作為成年人的他學到不少：「係唔係都有嘢都有標準答案呢？我哋所有求其知識，係唔係一定喺課本上面先有呢？就唔一定嘅！希望都可以透過呢個節目去教育到普羅大眾。」

洪永城與一班小朋友相處好融洽。（梁碧玲 攝）

他笑言以前小時候父母不太理自己，因此令自己有更多空間自由活動自己去想像，不過他覺得自己至少缺乏理財概念，直到30多歲才有改善：「我細個管理錢財非常之差，有錢？及時行樂囉，冇錢再算啦。我會好好灌輸我嘅小朋友，慢慢教育，如果唔係好大獲，多多錢都唔夠你使！」

洪永城希望女兒將來可以有更好的理財觀念。（梁碧玲 攝）

女兒Amber現在16個月大，洪永城表示自己有投資物業和買股票去努力累積財富，教育方面，希望女兒可以細細個就學識三文兩語：「我同Amber講廣東話、我老婆（梁諾妍）就講英文、我阿媽就一見到佢就講普通話，希望佢三種語言都嘅天份！」

洪永城表示會播自己的舊旅遊節目給女兒看，藉此認識這個世界。（梁碧玲 攝）

他透露早前帶住20多位J2新力軍去了巴西拍旅遊節目，希望可以訓練他們成為自己的接班人，更點名力讚兩位新人Nicole和JB：「比起我第一次拍旅遊節目更加好，講嘢啊、主持技巧啊、靈活性都好叻，我反而係被佢哋帶住，我都要啲新嘅衝擊！」他憶述自己第一個旅遊節目時有線電視的《活得很滋味》，笑言希望可以再拿出來給女兒看自己的黑歷史，順便看看這個世界：「我去過6、70個國家，每個禮拜攞一晚播出嚟，起碼可以玩一年吖，希望可以父女關係close啲。」