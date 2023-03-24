伍文生主持育兒節目《細蚊仔傾吓偈》　小學興趣班教做KOL？

全新育兒節目《細蚊仔傾吓偈》將於3月25日在myTV Gold獨家首播，共十三集，首星期上架兩集，之後逢星期六更新一集，首集更於 myTV SUPER開放免費試看。由主持伍文生帶大家去13間不同類型的小學進行「實地考察」，請來小學校長親身份享升學資訊。並探討坊間育兒熱話，有小朋友與父母不同的心聲，更會請來教育專家帶來實用的升學貼士。



《細蚊仔傾吓偈》主持伍文生。

傳統學校定Happy School? 深度遊培僑小學

節目首集帶大家到培僑小學，逐一看看校園的特色。請到培僑小學的吳佳筠校長親身份享，主持伍文生特別問到入學貼士，她指學校偏好喜歡閱讀和學習，而且性格活潑開朗的孩子。也分享了學校教育理念和方針，以學校隨處可見的八個字「人人學習，互相關懷」，囊括兩大校園特色。更親自一同探討傳統學校和 Happy School之不同，同時請來黃清洪副校長和蔡曼粧副校長介紹學校現況及為家長提供的協助，兩位家教會代表以家長角度出發，分享家長參與校園活動的情況。

主持伍文生和兩位同學帶領探校之旅，有正向教育顧問辰民爸爸（梁辰民先生）帶來中肯分析，更有孩子與家長持著各形各色的觀點，有人認為歡樂無憂的童年最重要，有人認為「贏在起跑線」並豎立認真刻苦的學習習慣更重要。想必能令家長更清晰選校類別的方向，和加深對校園之了解。

仁濟醫院羅陳楚思小學 王穎妮老師介紹KOL班。

面授課還是網授課？深度遊仁濟醫院羅陳楚思小學

同時上架的第二集會去非常特別的學校——仁濟醫院羅陳楚思小學，當然有陳嘉碧校長親身份享入學資訊，她表示學校歡迎各類學生，致力增設不同資源有助學生發展，亦談到對課後補習班之看法。

對於學校現況，有老師們為你介紹校園特色教學，王穎妮老師介紹KOL班，余浩然老師介紹特色課程，張卓賢老師介紹「楚思生態園」。主持伍文生繼續跟探校小導遊們，帶領大家參觀學校，到「楚思生態園」看陪伴同學們的奇珍異獸，以及不同的特色課程。辰民爸爸也整理好探校後的看法，加上不同家長和小朋友分享對面授課和網授課的看法，給予多方角度有助家長認知自己找學校的需要。

節目還會到訪以下學校（由第3集起依序排列，每集到訪一間小學），繼續探討不同坊間育兒熱話，別錯過由校方親自分享第一手校園資訊之機會！