《家族榮耀》續集《家族繼承者》演員陣容曝光　林峯胡杏兒做主角

去年年初在TVB翡翠台播出的《家族榮耀》雲集多位紅星，包括羅子溢、楊茜堯、張智霖、黃浩然、熊黛林、李彩華等，劇集最高收視更達28.6點，相當犀利！而總監製梁家樹在去年12月接受訪問時確認將開拍第二輯，並有意沿用原班人馬，但就是全新故事，劇名為《家族繼承者》，更請來林峯做男主角。不過楊茜堯就不在演員名單上，有指因她有其他工作計劃，所以未能參與。日前新劇演員陣容終於曝光，據知林峯與胡杏兒將會擔任男女主角！



《家族繼承者》演員陣容終於曝光，據知林峯與胡杏兒將會擔任男女主角！（IG圖片）

被譽為「時裝版宮心計」的劇集《家族榮耀》講述了馬氏家族三代人之間的鬥爭故事，並在香港、澳門及深圳三地取景拍攝。這亦是羅子溢與楊茜堯首部夫婦檔合演的劇集，但二人在劇中不是扮演夫妻，而是大嫂與叔仔。劇集以豪門恩怨情仇為題材，自播出以來收視一直創新高。而總監製梁家樹去年接受《香港01》訪問時就承認已找來林峯做主角，並指《家族繼承者》並非《家族榮耀》續集：「雖然都係『家族系列』，但唔係《家族榮耀》續集，係一個新嘅故事嚟。」

《家族榮耀》以豪門恩怨情仇為題材，自播出以來收視一直創新高。（劇照）

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雖然梁家樹未有透露演員陣容，但近日他就與林峯、胡杏兒、黃浩然、羅子溢、梁靖琪等聚餐，令新劇班底曝光，不過楊茜堯同張智霖就不在場，據知新劇將於下個月正式開拍，並會到馬來西亞拍攝，而張曦雯（Kelly）早前出席活動時透露將於5月前往馬來西亞拍攝一套劇集，相信她所講的正正就是《家族繼承者》，令人期待！

張曦雯（Kelly）早前出席活動時透露將於5月前往馬來西亞拍攝一套劇集。（影片截圖）