與朱晨麗6年緋聞情正式告終　何廣沛親證：咩關係都有變化一刻

何廣沛和朱晨麗因合作拍劇而傳出緋聞，不過早前何廣沛被發現IG取消了追蹤朱晨麗，惹來外界猜測他們的一段情是不是已經告一段落。其實何廣沛和朱晨麗自6年前開始經常以情侶檔拍劇、出席商場活動等等，雖然兩人沒有公開戀情，但早已被視為一對！



何廣沛與朱晨麗。（資料圖片）

今日（25/03）何廣沛出席商場活動時，就回應了取消追蹤朱晨麗IG一事，並自言與她只是同事關係：「無論同事關係，朋友關係都好，親朋戚友又好，都有變化一刻，我覺得呢一種係最好決定，或者係對任何人嘅一種尊重。（會唔會再聯繫？）如果公司有工作上安排，都可能會見到面嘅。」

何廣沛直言與朱晨麗一直都是同事關係。（林迅景 攝）

言談之間，何廣沛似乎暗示被降level，由緋聞情侶變成同事、朋友。當被問到會不會以朋友身份與朱晨麗見面食飯時，他就答道：「呢個就唔清楚啦，暫時唔知，呢啲聽天安排啦。（現在保持同事關係？）不嬲都係同事關係，都係同事同朋友關係。暫時呢一刻都係事業為重。（會不會不捨與朱晨麗之間以前的關係？）冇話捨唔捨得，不嬲都係同事關係。」他又透露最近接拍了兩套新劇，需要操肌減磅：「一月頭講緊係178磅，而家係153磅。」

何廣沛告劉佩玥出席商場活動。（林迅景 攝）

TVB早前發出內部通知，指出「未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時，將降低對外判工作的依賴， 通過自身的創作能力及自有資源， 利用合理成本完成同等質量的工作。」一年前何廣沛有份參與綜藝節目《真係唔好笑》，又會不會受影響呢？

話咁快《真係唔好笑》就拍咗一年。（資料圖片）

對此，他就答道：「我開珍姐嘅劇，你話對我有冇影響，我諗應該唔關事，始終外唔外判我唔清楚。」他透露綜藝節目《真係唔好笑》暫定4月1日播出，也不會受新指示影響：「我覺得呢啲應該係向未來未落實嘅節目嘅措施，我哋《真係唔好笑》都拍咗成年，剪好晒準備4月1日出街，應該唔受影響嘅。」

《真係唔好笑》將於4月1日播出。（資料圖片）

至於被問到《真係唔好笑》有沒有贊助時，何廣沛就直言外界一直誤會他也有份製作，但其實他只負責主持，擔任藝人的環節：「其實我只係其中一個主持。（傳言說製作費每集過百萬？）梗係唔會啦，不過製作嘢都係監製。我哋只係做返藝人職責，玩遊戲。」