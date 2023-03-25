陳奕迅現身「塵大館」開幕禮　逾四百名歌迷撐場迫爆行人路

陳奕迅（Eason）由今日（25/3）起，一連兩天於銅鑼灣京士頓街為新歌《塵大師》舉行快閃展覽。中午12點，Eason現身「塵大館」舉行開幕儀式，吸引逾四百名歌迷圍觀。雖然天文台顯示今日會有狂風暴雨，不過上天非常愛錫塵大師，約半小時的開幕儀式全程天清氣朗，讓歌迷可以跟Eason作近距離接觸。直到Eason離開20分鐘後，天才開始下雨，而大會亦一早安排歌迷於今早11時排隊領籌，可以按照時間再回來打卡，避免他們受到風吹雨打，非常細心。



今日約中午12點，Eason現身「塵大館」舉行開幕儀式，吸引逾四百名歌迷圍觀。（大會提供）

Eason到場時先向歌迷打招呼笑道：「嘩！好耐冇試過做呢啲活動，覺得自己好似返回剛出道時期，哈哈」，見對面馬路及街外也開始圍滿人時，他不停提醒大家：「小心睇車，最緊要安全。」他續說：「哎也，有啲怕羞添，同大家好近，但係又好開心、好開心見到大家...好彩冇落雨，好多謝你哋」。期間，有歌迷狂叫：「我帶埋個仔嚟見你呀」、「我鍾意咗你十幾年啦」，七嘴八舌令吹臣也回應不及。

Eason昨晚率先夜訪「塵大館」。（大會提供）

Eason自己都四圍打卡。（大會提供）

之後他坐下來為「塵大館」親手題字：「等我諗下寫咩，係咪為佢加持畀啲好運？咁希望入嚟嘅朋友都可以拎到好運帶回家啦！」然後他邊寫邊道：「 我哋做人，其實，梗係『係咁咦』最開心，哈哈哈。」題下「係咁咦」三個大字後，再高舉給歌迷拍照留念，現場幾百人歡呼及跟着他一起大叫「咦...」，聲音響遍整條街，氣氛非常歡樂。

Eason為「塵大館」親手題字。

題完字他又自讚：「其實我寫得唔錯」，再跟大家說：「呢個空間其實係我一班好有心嘅同事搞出嚟，雖然空間有限、時間有限，咁都希望大家一陣可以耐心等侯，其實我昨晚已經偷偷嚟咗先，希望大家一陣入到去時，可以感受一下呢隻歌，領悟到做人『係咁咦』、放鬆啲嘅態度。無論係歌定塵大師嘅化身，都係林大師林海峰為我創造，我要特別多謝佢。」 Eason離開時，大量歌迷要求握手及簽名，他心軟簽了部份，但人潮愈來愈多，擠得整條京士頓街水涉不通，工作人員及保安迫令他離去，結束這次快閃活動。

他又自讚：「其實我寫得唔錯」。

Eason昨晚率先夜訪「塵大館」，幫工作人員為扭蛋機入蛋、為整個館掃塵、又第一個試扭蛋，對應拿籤文後發覺籤文原來要浸水才可顯影，令他覺得非常搞鬼得意，Eason抽到限量的「巨吉」，果然行運一條龍。而參觀的歌迷是否可以抽到跟Eason一樣的巨吉，就要看運氣了。截至下午四時半，已有過千人拎了籌號，入場人數至今累積六百人，還有四百多名粉絲等侯中。

Eason昨晚率先夜訪「塵大館」，幫工作人員為扭蛋機入蛋。

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