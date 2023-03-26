陳慧珊不排除返娘家TVB拍劇　澄清非復出：我從來都冇退休過

現年52歲的陳慧珊（Flora）近年淡出幕前，轉行投身教育界，並在香港大學修讀教育博士學位。繼早前現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會之後，昨日（25日）陳慧珊獲邀出席在澳門舉行的《無限超越群星演唱會》，今次更是她相隔5年再與林保怡同台演出！



陳慧珊與林保怡出席在澳門舉行的《無限超越班群星演唱會》。（陳順禎攝）

現時仍在攻讀博士學位的陳慧珊，在接受《香港01》訪問時透露過去幾年都有幫助一些機構去教育小朋友，但目前要集中精力完成博士課程：「因為都真係（讀咗）8年喇，所以希望快啲可以完成，更加可以contribute myself more to（貢獻更多）唔同嘅範圍啦。無論係英文呀、又或者personal growth（個人成長）、social emotional skills（社交情緒技巧），呢啲more holistic（整體的）嘅關於人嗰個方面嘅growth（成長）呢，我都係有興趣嘅。」

陳慧珊早前現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會。（影片截圖）

目前要集中精力完成博士課程。（陳順禎攝）

2019年陳慧珊曾主持兼監制以教育為主題的訪談節目《放學後》，她透露現時正在拍攝新一輯節目《before school》，身兼媽媽、學生、教育工作者等多重身份的她，直言非常忙碌：「希望喺唔同嘅範圍裏面做得更加好，等我可以contribute more to the community and other people（為社會和其他人作出更多貢獻）。」據知，陳慧珊曾在2012年至2017年期間於深圳一間英語培訓機構擔任特約講師，現時她亦有同港大合作從事教育工作：「我自己都係教緊一啲children（小朋友）嘅，所以邊個範圍需要我，無論係內地、香港、英國、美國，我可以做到嘅我都好有興趣去做。」

陳慧珊同老公製作節目「教育三部曲」。雖然影視作品減產，但她依然非常忙碌，照顧女兒，製作節目，讀書等，非常充實。（資料圖片）

至於今次登台演出，引來外界猜測她將會復出，但陳慧珊就笑言：「我從來都冇退休過，只不過可能係呢幾年專注教育方面，因為更加想去做好呢一方面嘅嘢，我一路都好喜歡演戲、唱歌呀，咁所以一定會有機會可以繼續咁樣做嘅，最緊要係做一啲有意思嘅節目啦。同埋我今次好開心見到新一代佢哋嘅努力、talent（才能），希望大家會知道我好支持佢哋，繼續努力！（會唔會考慮返TVB拍劇？）呢個要睇下，真係唔係有時間囉，我希望做一啲有意義嘅嘢，一日24小時我有咁多身份，所以盡量做好我而家嘅工作先。」

陳慧珊笑言從來都冇退休過。（陳順禎攝）