陳慧珊不排除返娘家TVB拍劇　澄清非復出：我從來都冇退休過

現年52歲的陳慧珊(Flora)近年淡出幕前,轉行投身教育界,並在香港大學修讀教育博士學位。繼早前現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會之後,昨日(25日)陳慧珊獲邀出席在澳門舉行的《無限超越群星演唱會》,今次更是她相隔5年再與林保怡同台演出!



陳慧珊與林保怡出席在澳門舉行的《無限超越班群星演唱會》。(陳順禎攝)

現時仍在攻讀博士學位的陳慧珊,在接受《香港01》訪問時透露過去幾年都有幫助一些機構去教育小朋友,但目前要集中精力完成博士課程:「因為都真係(讀咗)8年喇,所以希望快啲可以完成,更加可以contribute myself more to(貢獻更多)唔同嘅範圍啦。無論係英文呀、又或者personal growth(個人成長)、social emotional skills(社交情緒技巧),呢啲more holistic(整體的)嘅關於人嗰個方面嘅growth(成長)呢,我都係有興趣嘅。」

陳慧珊早前現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會。(影片截圖)

目前要集中精力完成博士課程。(陳順禎攝)

2019年陳慧珊曾主持兼監制以教育為主題的訪談節目《放學後》,她透露現時正在拍攝新一輯節目《before school》,身兼媽媽、學生、教育工作者等多重身份的她,直言非常忙碌:「希望喺唔同嘅範圍裏面做得更加好,等我可以contribute more to the community and other people(為社會和其他人作出更多貢獻)。」據知,陳慧珊曾在2012年至2017年期間於深圳一間英語培訓機構擔任特約講師,現時她亦有同港大合作從事教育工作:「我自己都係教緊一啲children(小朋友)嘅,所以邊個範圍需要我,無論係內地、香港、英國、美國,我可以做到嘅我都好有興趣去做。」

陳慧珊同老公製作節目「教育三部曲」。雖然影視作品減產,但她依然非常忙碌,照顧女兒,製作節目,讀書等,非常充實。(資料圖片)

至於今次登台演出,引來外界猜測她將會復出,但陳慧珊就笑言:「我從來都冇退休過,只不過可能係呢幾年專注教育方面,因為更加想去做好呢一方面嘅嘢,我一路都好喜歡演戲、唱歌呀,咁所以一定會有機會可以繼續咁樣做嘅,最緊要係做一啲有意思嘅節目啦。同埋我今次好開心見到新一代佢哋嘅努力、talent(才能),希望大家會知道我好支持佢哋,繼續努力!(會唔會考慮返TVB拍劇?)呢個要睇下,真係唔係有時間囉,我希望做一啲有意義嘅嘢,一日24小時我有咁多身份,所以盡量做好我而家嘅工作先。」

陳慧珊笑言從來都冇退休過。(陳順禎攝)