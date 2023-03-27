《女法醫JD》內地先播獲Twins粉絲激讚　嫌張孝全戲份太少似陪襯

《女法醫JD》將於3月27日星期一於TVB翡翠台首播，這部劇由英皇娛樂和企鵝影視聯合製作，定位上雖然是合拍劇，不過《女法醫JD》由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌加上羅家英、陳家樂、何佩瑜及黃德斌等演出，一張張香港觀眾再熟悉不過的臉孔出演。依照以往外購劇《家族榮耀》的經驗，相信將會掀起一陣追劇熱潮。



《女法醫JD》由由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌加上羅家英、陳家樂、何佩瑜及黃德斌等演出。（劇照）

《女法醫JD》以蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（Gil）兩位女主角作為核心，故事以Gil被從小培養成為殺手，因想報復阿Sa而冒充她的身份。阿Sa從小患HSP高敏症而擁有極高敏感度的大腦，長大後憑籍這個「天賦」而成為法醫，在破解一宗宗案件時，就遇上了前來報復的雙面人Gil，兩人之間展開的一系列糾纏不休的故事。簡單地說，主軸就是阿Sa和Gil正邪對決，外加案件解謎。

《女法醫JD》由由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌加上羅家英、陳家樂、何佩瑜及黃德斌等演出。（劇照）

劇集早前已於內地劇集網上預先播出，於豆瓣網上暫停評分為5.6/10，評分中規中距。6000多人的評論之中，當然有讚亦有彈！有人直言此劇是浪費時間，穿崩位過多，劇情發展不達預期，留下劣評：「這種爛劇，愈看愈難受。看報道這是一億拍的？這是真的嗎？這種垃圾劇居然用了一億，肯定是虧本了。」不過阿Sa和Gil演技兩大主角的確挽回不少分數，非常多粉絲留言讚賞她們演技出色，對手戲精彩，有留言說：「我看二倍速感覺敘事節奏蠻舒服」、「Sa和Gil的對手戲絕對精彩，阿Gil的演技絕對的驚艷」，也有人表示張孝全戲份不足，男主角變成了配角。

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