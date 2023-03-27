林峯老婆張馨月穿衣搭配品味一言難盡　遭網民狠批兼與吳千語比較

內地女藝人張馨月 (Carina) 自從2019年與林峯結婚並於2020年誕下女兒「格格」後，便甘願做老公背後的女人，專心相夫教女，她亦不時會於社交網分享他們一家三口的日常生活點滴。愛美是女生的天性，即使Carina減少了幕前的演出，都一樣貪靚愛打扮，絕不能令自己變成「黃面婆」。她日前就於抖音一連post了兩條短片分享她的OOTD ( Outfit of the Day，即當日穿搭的意思 )，公開自己日常搭配心得。

張馨月甘願做林峯背後的女人。(微博圖片)

Carina於第一條片中就拍下了她到杭州好友家中玩時的衣着打扮，寫上：「今日的OOTD是春天的氛圍」。她揀了一件粉紅色的小香風外套加同色內搭上衣，再襯一條七分牛仔褲，配戴一個銀色閃鑽蝴蝶結手袋，一身bling bling名媛感覺，但最離奇是襯了白襪和白色波鞋，顯得格格不入，令到整體感覺好奇怪。在另一條片則是Carina幾日的OOTD合集，她寫道：「一周穿搭隨拍」。片中記錄了她五個不同的造型，當中有之前的粉紅色小香風look、一套羽絨服、兩套西裝褸，以及一套絲質襯衫看來似足睡衣的。

然而，Carina分享了多個穿衣搭配卻沒有得到網民的欣賞，更被吐槽她的穿着品味。網民留言表示：「你還是去學學穿搭吧」、「我以為褲子就夠土了，直到你拿出蝴蝶結全鑽包」、「沒有最土，只有...」「真是一言難盡」、「講真啊，鞋子襪子嚇到我」，亦有不少網民拿她與林峯舊愛吳千語比較，直指吳千語是時尚達人，衣着搭配感覺更高級更好看。

林峯與張馨月於2019年結婚並火速誕下囡囡Luna，一直都保護囡囡未有公開樣貌。（IG：@carina.xin）

點擊睇Carina呢兩條片的OOTD，以及網民的留言：