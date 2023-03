連詩雅搞婚前派對騷長腿自組最強女團　陳自瑤默認離婚後首現身

連詩雅(Shiga)即將榮升做陳太,下月24日與陳家樂正式拉埋天窗。昨日(25日)連詩雅與一眾閨密在中環一間五星級酒店舉行婚前派對,除了圈中好友洪永城老婆梁諾妍、黎紀君以外,近日因為點讚「單身了?」留言,被指默認已經離婚的陳自瑤(YoYo)都有參與祝福好姊妹覓得如意郎君。



連連雅搞婚前派對,陳自瑤(右一)企最邊展露燦爛笑容,未受再傳離婚影響心情。(ig@shi_ga)

派對以粉紅色為主題,粉紅色佈景板上寫着:「Mrs Chan-to-be」並以粉球作點綴;而準新娘連詩雅以一條白色入膊連身短裙示人,大騷招牌長腿,而背面是大露背,豔光四射。連詩雅在IG Story分享大合照,並寫道:「l feel like the luckiest girl on earth and l have the prettiest girl squad. (我覺得自己是地球上最幸運的女孩,而且我擁有最漂亮的女團)。」一班姊妹穿上碎花長裙,而陳自瑤站在最邊位置十分低調,但笑容依然好燦爛,似乎未受再傳婚變事件影響心情。

連詩雅開心滿場飛敬酒。(網上圖片)

姊妹們穿花裙。(網上圖片)

一對準新人連詩雅和陳家樂,早前在香港、日本影婚紗相,還大晒巨型鑽戒,幸福滿瀉。不過,陳家樂早前在活動上,指連詩雅減肥減到有病態,半開玩笑未來老婆已經「走火入魔」。