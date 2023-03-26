連詩雅搞婚前派對騷長腿自組最強女團　陳自瑤默認離婚後首現身

連詩雅（Shiga）即將榮升做陳太，下月24日與陳家樂正式拉埋天窗。昨日（25日）連詩雅與一眾閨密在中環一間五星級酒店舉行婚前派對，除了圈中好友洪永城老婆梁諾妍、黎紀君以外，近日因為點讚「單身了？」留言，被指默認已經離婚的陳自瑤（YoYo）都有參與祝福好姊妹覓得如意郎君。



連連雅搞婚前派對，陳自瑤（右一）企最邊展露燦爛笑容，未受再傳離婚影響心情。（ig@shi_ga）

派對以粉紅色為主題，粉紅色佈景板上寫着：「Mrs Chan-to-be」並以粉球作點綴；而準新娘連詩雅以一條白色入膊連身短裙示人，大騷招牌長腿，而背面是大露背，豔光四射。連詩雅在IG Story分享大合照，並寫道：「l feel like the luckiest girl on earth and l have the prettiest girl squad. （我覺得自己是地球上最幸運的女孩，而且我擁有最漂亮的女團）。」一班姊妹穿上碎花長裙，而陳自瑤站在最邊位置十分低調，但笑容依然好燦爛，似乎未受再傳婚變事件影響心情。

連詩雅開心滿場飛敬酒。（網上圖片）

姊妹們穿花裙。（網上圖片）

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一對準新人連詩雅和陳家樂，早前在香港、日本影婚紗相，還大晒巨型鑽戒，幸福滿瀉。不過，陳家樂早前在活動上，指連詩雅減肥減到有病態，半開玩笑未來老婆已經「走火入魔」。