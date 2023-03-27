陳自瑤繼續避談婚變王浩信飛上海工作　屋企曝光充滿家的感覺

陳自瑤（Yoyo）與王浩信近年屢傳「分訊」，無論公開場合還是社交平台都不再如過往合體放閃，婚姻關係備受外界關注。早前有網民留言問Yoyo：「只想問，單身了？」雖然Yoyo未有回覆對方，但就點讚了該留言，隨即掀起網民熱議，紛紛猜測她此舉疑似是默認已離婚，回復單身了。其後Yoyo更缺席活動，似乎是有心避談此事。不過前晚（25日）Yoyo在IG開live時又被問到：「浩信呢？」但她依然未有回應。



陳自瑤（Yoyo）昨晚（25日）在IG開live Sell美容產品。（IG@chenchiyiu）

早前Yoyo點讚網民的留言，隨即掀起網民熱議，紛紛猜測她此舉疑似是默認已離婚。（網上截圖）

Yoyo昨晚在IG開Live Sell美容產品，素顏出鏡的她皮膚依然緊緻，狀態極佳，她更親自試用產品，吸引不少網民觀看。期間有網民提起王浩信，但Yoyo就未有回覆，繼續避談，不過有網民留意到Yoyo背後擺放了兩幅裝飾畫，其中一幅是兩隻貓咪相擁，另外一幅就印有「family（家庭）」及解釋，處處都可見溫馨的家的感覺。

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而王浩信近日就飛到上海工作，前日（25日）他與胡定欣出席「時髦青年向善之夜」，西裝骨骨現身的王浩信戴上黑框眼鏡，一出場就成為焦點，似乎未有受到婚變傳聞影響心情。而Yoyo日前亦有出席好姊妹連詩雅（Shiga）的婚前派對，身穿花花連身裙的她在大合照時站在最側邊，相當低調，但笑容依然燦爛！

王浩信飛到上海工作。（IG@vincentwong07）