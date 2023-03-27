Twins相隔十年合作即「姊妹反目」　 阿Sa被張孝全虐打施暴

由霍汶希監監製，蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、張孝全、關智斌（Kenny）領銜主演，羅家英、陶大宇、黃德斌、陳國邦、陳家樂、何珮瑜 （Jeana）及麥亨利聯合演出的懸疑劇《女法醫JD》，今晚（27日）於無綫電視晚上九時半播出。早前於網上平台播影時，全網曝光量更創下七億佳績，這次無綫安排播出絕對令人期待。

《女法醫JD》早前於網上平台播影時，全網曝光量更創下七億佳績。

粵語版本將原來十二集剪輯為十集，以《亡靈殺人案》、《校園樂隊女學生跳樓案》、《倒十字案》《梁慧冰命案》等多個單元展開講述患有「HSP高敏症」的女法醫JD宋安妍（蔡卓妍飾）在「死因解碼研究所」一邊協助警方偵破案件，一邊為父翻案。JD宋安妍因患「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，不由自主全天候接收一切資訊，在不堪其擾的同時也屢次憑非凡的「最強大腦」獲得線索，解開懸案；而從小被CCS（某黑暗組織）擄走的女孩林小美（鍾欣潼飾），則從小被訓練成殺手，為復仇而重生的她潛伏多年後，冒充宋安妍去實現自己的目的。最後在熱血探員劉志明（張孝全 飾）幫助下，JD宋安妍成功找到真兇，但在為父親翻案過程中卻「驚」歷了一幕幕驚心動魄的場面。

粵語版本將原來十二集剪輯為十集。

劇中最大亮點除了有台灣男神張孝全，當然是Twins相隔十年後再次合作，二人於劇中更是敵對位置，阿嬌更掌摑阿Sa，上演一場「姊妹反目」的戲碼。除此之外，劇中一幕，JD宋安妍跟劉志明於案發現場找到線索，她化身案中受害者，除了要求劉志明向她施襲，箍頸、撞牆、拖行及推下床等動作，更「瞓身演出」「瞓屍櫃」，最後成功還原案發過程。播映期間，「蔡卓妍一人還原案發過程」更登上熱搜榜，網民大讚瞓屍櫃的阿Sa十分專業，又笑言她「出櫃」一幕勁靚。另外，劇集主題曲《Perfect Strangers》由許靖韻（Angela）主唱，片尾曲《雙面人》則由阿嬌主唱，歌名更寓意了她劇中角色的反轉，十分貼切。