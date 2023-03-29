隱形戰隊 | 劉穎鏇成日賣性感　網民戥唔抵：家境唔差因乜留喺TVB

25歲無綫（TVB）小花劉穎鏇（Tiffany）在熱播劇《隱形戰隊》飾演反恐特勤隊唯一女隊員刑風，集集都以貼心小背心出鏡，大曬性感身材引來網友熱討。劉穎鏇更於劇中大曬三點式泳衣，有男性觀眾表示因太吸引難以專心煲劇。

邢風（劉穎鏇飾）帶著珊珊（伍樂怡飾）在街頭拔足狂奔一幕相當搶焦，似足拍緊力sell青春陽光活力的廣告片。

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劉穎鏇出生及成長於美國洛杉磯，2016年選港姐奪亞軍兼最上鏡小姐，及後留港隻身打拼，也備受TVB力捧。她先擔任《學是學非》成功入屋；又於節目《3日2夜》土耳其篇中沖土耳其浴，身高1.76米的劉穎鏇大曬42吋長腿及火辣身材，再度彈起。

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劉穎鏇在不少劇中都大騷好身材，包括《青春不要臉》飾演以張曼玉（Maggie）為原型的姜之雁（Peggie），以一件頭復古泳衣上陣，相當吸睛。劉穎鏇參選時曾被傳為富二代，及後她出面否認。她曾透露剛來港時寄住在親友家，及後要半工讀完成大學學位，有段時間沒有給家用，疫情三年她隻身留港，因太思念家人幾乎患上抑鬱。

劉穎鏇貼出劇中複製張曼玉的泳衣照。（IG：@itstiffanylau）

日前有網民於討論區問：「明明佢Background唔差，因乜要留係TVB」，引來不少回覆。有人認為不少TVB藝人家境不俗，甚至是不憂做的富二代，如果沒有父母經濟支持，根本無法靠TVB人工養家，「冇background 點做tvb呀，咁低人工」；又有人指不想見她過檔ViuTV發展，「我又唔想佢去viutv喎」有粉絲則指因為劉穎鏇變得開始想睇TVB，「因為佢想睇TVB了」

劉穎鏇（Tiffany）在2016年參選港姐奪得亞軍入行。（電視截圖）

2016年，參選港姐時的劉穎鏇（Tiffany）。（資料圖片）

另外有人指劉穎鏇多套劇集和節目都以性感作賣點，「做乜角色都係咁樣着」。翻查資料，劉穎鏇在《兄弟》以性感打女登場；《踩過界II》中有震撼強姦畫面；《超能使者》浴室半裸曬美背；《鐵拳英雄》則穿蕾絲上衣，靠性感成功上位。

重溫劉穎鏇賣性感場面：

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