不正常愛情研究所｜男士自覺性能力差　徵選七位男士補償女友

J2 （82台）後晚（30/3）11點播出《不正常愛情研究所》，由黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）、麥嘉琪（Susuca）及文頌男（Koba）擔任主持。今集討論話題是「愛情奴隸」，內容極為駭人露骨，內容令人震驚。

今集繼續是經營情趣用品店的「夫人」講述有關「綠奴」的故事，夫人透露有男顧客是一名「綠奴」，意思為喜愛「戴綠帽」的人，夫人說道︰「其實佢都有苦衷，send過相畀我睇，五短身形，係天生有殘疾，講白啲係性能力差。佢覺得虧待咗女方，擔心長此落去會失去對方。」最後他決定為女朋友在討論區公開徵男伴，每位應徵的男士都要接受面試同驗身，符合資格後再給女友挑選。

聽到「綠奴」的故事，各主持表現驚訝

在「活動」進行時，「綠奴」會在場觀察，夫人說︰「佢覺得自己在場女友就唔算偷食，背住做先係出軌。」一直相安無事，最癲試過一女同時應付七位男士，可謂大食。直到發生一件事，「綠奴」最終提出分手，到底是什麼事令他忍無可忍？留意後晚《不正常愛情研究所》。

「綠奴」故事最後發展到一女侍七男

講故事期間，發生一段小插曲。當夫人提到「綠奴」性能力不足時，Doniven煞有介事插嘴，提議對方使用情趣用品，增加「性趣」，他興奮的說︰「尤其係情趣香薰，會令你更加想要……」講到眉飛色舞，被在場主持誤會他遇到相此問題，Koba語重心長提議︰「做下gym提升下啲體能……」雖然Doniven已即刻急清沒有需要，但未有被理會，Susuca話︰「我會畀好多雞子你食囉、牛歡喜呀同鹿茸大補酒。」Karen建議Doniven多點食生蠔及補品，當正對方腎虧，場面非常好笑。Doniven事後接受訪問時表示「會有啲介意」被取笑性能力，同時都替「綠奴」感到可憐。