專訪︱Winka與男友結束六年情　剖白愛情路上致命傷：成日說教

「我怪我責備太多，句句說教如何相愛」，是Winka陳泳伽新歌《一手造成》的歌詞，亦是她與前度結束六年情後的自我反省。一段關係的結束，或多或少都由自己一手造成，「說教」的表達方式成為Winka愛情路上的致命傷，強硬的方式和態度將溝通變成指責，縱然自覺所說的沒有錯，卻為對方帶來傷害。反省過後，將自身愛情故事作為新歌藍本，是提醒，亦是釋懷。分手後比起互數對方的不是，Winka選擇重新審視自己，坦然並毫無保留地向讀者剖白內心世界：「感情狀態我可以好坦蕩蕩，有就有，冇就冇，了解中就了解中。」



Winka坦言今次錄歌最大挑戰是咬字：「原來我廣東話咬字係非常之差」。（梁碧玲攝）

與圈外男友結束六年情 「說教」成感情致命傷

有別於慘情歌總是圍繞分手後哭得死去活來、對前度念念不忘的故事，《一手造成》唱出分手後的自我反省。去年與圈外男友結束六年情，Winka坦言「說教」的表達方式成為這段感情的致命傷：「佢做咗啲嘢令我激氣，我講嘅方式比較強硬、說教，『你應該點點點、你唔係咁都諗唔到呀嘛』，變咗唔係溝通係一種指責，對方好辛苦，我成日做呢個角色，又覺得好似湊仔咁樣，我都覺得好辛苦。」如果時間能夠逆轉，她最想改變的是說話的表達方式：「有啲說話的確冇錯，但對對方嚟講係一種傷害。」

談到分手原因，Winka以「很複雜、超複雜」來形容，簡單來說就是雙方步伐不一致：「愈講只會愈彰顯到個男仔嘅問題，我唔想喺度講人唔好咁，今日係講我嘅唔好…概括啲講係大家步伐好不一致，好多佢嘅人生步伐同我好唔同，我認為你應該要成長，但你冇成長到。我成日說教好辛苦，做咗阿媽咁，佢亦都好辛苦，因為係咁俾我哦。點解我出面做嘢要咁Tough、家庭成長背景又咁Tough，我返到嚟屋企點解唔可以淨係小鳥依人呢？點解仲要湊住你咁呢？」

有別於慘情歌總是圍繞分手後哭得死去活來的故事，《一手造成》唱出分手後的自我反省。（梁碧玲攝）

六年感情，有嘗試挽回嗎？她坦言沒有，挽回亦只是心中所想的畫面：「因為分手係我講，唱呢首歌感覺都係可惜多過後悔，我好少為自己做過嘅事後悔，冇以前就冇而家嘅自己。」分手難免傷心，硬淨的Winka卻沒有大哭一場：「一諗到有啲位自己好有問題就會喊，但唔會因為分手好喊，咁個分手係我講。」

六年感情，有嘗試挽回嗎？她坦言沒有，挽回亦只是心中所想的畫面。（梁碧玲攝）

自身愛情故事作藍本 強調目前單身

將自身愛情故事作為《一手造成》藍本，Winka直言歌曲是提醒，亦是釋懷：「由呢首歌推出嘅嗰刻，我就放低咗一啲嘢…開心係好多人同我講，佢哋拎咗呢首歌向前度講對唔住，亦都因為呢首歌開始有啲對話。」問到有否就歌曲與前度溝通時，Winka搖頭笑說：「唔使㗎，推出新歌前已經同佢溝通咗。雖然分咗手，不過仲係好好嘅朋友，屋企人咁。因為一齊咗太耐，所以分開咗都係好熟悉大家。」

愛一個上一課，再拍拖時會是一個怎樣的女朋友？Winka笑言不夠膽回答，只知道自己不會急於開始一段關係：「我覺得每日都會有啲唔同，而家係我嘅成長期，我都講唔實再做人女朋友會係一個點樣嘅人。只可以講我感情狀態係，有對象如果OK就了解，但亦都唔會好快咁開始一段關係，快嚟快去我唔會囉。」Winka感覺開朗活潑，率直又充滿正能量，身邊亦不乏異性朋友，外界或許有錯覺她蜜運中，但她強調目前單身：「大家唔好咁老土，同朋友單獨出去食飯、攀石係好小事，我有好多異性朋友，我唔係嗰種好唔同異性相處嘅人，其實我都有同女仔出街…而家係有了解中嘅對象，但係冇拍拖。」

Winka感覺開朗活潑，身邊亦不乏異性朋友，外界或許有錯覺她蜜運中，但她強調目前單身。（梁碧玲攝）

舒服做自己拍拖不避忌 與Marf同日出歌互相扶持

入行後成為公眾人物，更加是偶像組合COLLAR一員，拍拖會很大壓力嗎？Winka直言不會，全因有粉絲的支持：「佢哋覺得我開心就好，感情狀態可以坦蕩蕩、舒服。雖然我係偶像組合，但係我嘅外表、性格，畀人感覺係，我有男朋友又好、冇男朋友又好，大家都唔會傷心。如果我係Ivy（蘇雅琳），有男朋友大家就會好傷心。」可以舒服地做自己，假如拍拖亦不會避忌：「唔會刻意隱瞞自己係咩狀態，我係Enjoy同呢個男仔一齊，喺街度拖緊手唔會刻意縮開，因為對方都會好難受。」

與隊友Marf（邱彥筒）同日出歌，比起壓力和競爭，Winka笑言開心大於一切：「有少少互相扶持嘅感覺，除咗團嘅嘢，大家各自經歷嘅都可以分享，互相都好明大家做緊乜，係一種幾特別嘅倚靠。」她坦言曾擔心新歌沒人聽，但隊友卻為她注下強心針：「佢哋話唔好擔心，一定有人聽」。

與隊友Marf同日出歌，比起壓力和競爭，Winka笑言開心大於一切。（梁碧玲攝）

籲要珍惜K歌 做情歌非為爭獎

《一手造成》是較為大眾化的情歌，亦有人質疑「點解Winka會出一首咁K歌嘅歌？好穩陣喎」，Winka語帶激動說：「千祈唔好睇小K歌，大家由細到大都係聽K歌，你會唔會話陳奕迅嘅歌係K歌，所以唔鍾意聽呀？唔會㗎嘛…要搵到一首Melody超容易入腦、音樂班底係食中晒你想表達嘅嘢，而出到街有迴響，做到人人有共鳴嘅情歌、K歌係一啲都唔容易，大家要珍惜K歌同情歌。唔好標榜係唔好嘅嘢，佢始終陪住大家成長」。

她續指外界或許以為做情歌多人聽是為了爭獎，她澄清並非如此：「我入COLLAR之前已經派過台用Winka呢個名，我今年都冇獎拎，冇得競逐新人㗎啦，除非我有機會拎最喜歡女歌手，靠大家啦真係，哈哈。」但獎項對Winka來說是Bonus，得到樂迷的喜歡、做歌的過程感到滿足才是最大的成功感。

Make up：Percy Shing

Hair：Taurus Lee

Stylist：Exactly the Sam

Outfit：Harvey Nichols Hong Kong，APM Monaco

她續指外界或許以為做情歌多人聽是為了爭獎，她澄清並非如此。（梁碧玲攝）

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